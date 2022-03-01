СМИ: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы и в Черногорию
Суперяхты, принадлежащие российским миллиардерам, пришли в движение из-за санкций, которые могут наложить на их владельцев США и другие западные страны из-за военной операции России на Украине, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на Marine Traffic.
По крайней мере четыре крупные яхты, принадлежащие лидерам российского бизнеса, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. По данным Nomad Capitalist, у Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США.
Ранее Вашингтон анонсировал работу по выявлению и замораживанию неявных иностранных активов российских компаний и олигархов – яхт, особняков и т.д.
По данным Marine Traffic, яхта Galactica Super Nova президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова идет в Черногорию из Испании. CNBC отмечает, что Черногория является членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, а ее руководство обещало присоединиться к санкциям против России, пишет Накануне.RU.
Яхта Clio, которую приписывают миллиардеру Олегу Дерипаске, поеинула Шри-Ланку две недели назад и вскоре должна прибыть на Мальдивы. Канал отмечает, что Дерипаска и связанные с ним компании попали под санкции США в 2018 году, при этом Дерипаска является одним из немногих российских миллиардеров, выступивших против конфликта на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эскадра яхт российских олигархов, по тоннажу превосходящая шестой флот США, уходит на Мальдивы и в Черногорию. Гордо реют Андреевские флаги, из громкоговорителей звучит бессмертный «Варяг»:
Наверх вы, товарищи, все по местам
Последний парад наступает.
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
Какие Сочи, турки Босфор закрыли
На Кубу лучше нужно побыстрей грести.
А чо, в РФ их тоже арестують? Почему сюда не плывуть?
В сочах хорошие причалы, крепкие.
Суперяхты наших олигархов получили на вооружение скорострельные пулеметы, глубинные бомбы, на борту каждой до 2 взводов морпехов. Это наш второй эшелон, и экзамен на гражданскую зрелость