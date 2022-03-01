СМИ: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы и в Черногорию

Суперяхты, принадлежащие российским миллиардерам, пришли в движение из-за санкций, которые могут наложить на их владельцев США и другие западные страны из-за военной операции России на Украине, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на Marine Traffic.

По крайней мере четыре крупные яхты, принадлежащие лидерам российского бизнеса, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. По данным Nomad Capitalist, у Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США.

Ранее Вашингтон анонсировал работу по выявлению и замораживанию неявных иностранных активов российских компаний и олигархов – яхт, особняков и т.д.

По данным Marine Traffic, яхта Galactica Super Nova президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова идет в Черногорию из Испании. CNBC отмечает, что Черногория является членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, а ее руководство обещало присоединиться к санкциям против России, пишет Накануне.RU.

Яхта Clio, которую приписывают миллиардеру Олегу Дерипаске, поеинула Шри-Ланку две недели назад и вскоре должна прибыть на Мальдивы. Канал отмечает, что Дерипаска и связанные с ним компании попали под санкции США в 2018 году, при этом Дерипаска является одним из немногих российских миллиардеров, выступивших против конфликта на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 02:26
    Гость: профессор Преображенский

    Эскадра яхт российских олигархов, по тоннажу превосходящая шестой флот США, уходит на Мальдивы и в Черногорию. Гордо реют Андреевские флаги, из громкоговорителей звучит бессмертный «Варяг»:
    Наверх вы, товарищи, все по местам
    Последний парад наступает.
    Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
    Пощады никто не желает!

  4. 01.03.2022, 23:18
    Гость: Сергей

    А чо, в РФ их тоже арестують? Почему сюда не плывуть?
    В сочах хорошие причалы, крепкие.

  5. 01.03.2022, 23:05
    Гость: Жека

    Суперяхты наших олигархов получили на вооружение скорострельные пулеметы, глубинные бомбы, на борту каждой до 2 взводов морпехов. Это наш второй эшелон, и экзамен на гражданскую зрелость

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