Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

08:40 5.03.2022

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.

Как пишет РИА Новости, соответствующее распоряжение выпустил Минпромторг, а с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения социально-значимых товаров, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, со спекулятивной целью.

Отмечается, что в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме для последующей перепродажи.

"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", - заявили в Минпромторге.

Так, торговая сеть "Ашан" уже ввела ограничения на продажу социально-значимых товаров. Один покупатель может приобрести: