Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.

Как пишет РИА Новости, соответствующее распоряжение выпустил Минпромторг, а с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения социально-значимых товаров, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, со спекулятивной целью.

Отмечается, что в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме для последующей перепродажи. 

"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", - заявили в Минпромторге.

Так, торговая сеть "Ашан" уже ввела ограничения на продажу социально-значимых товаров. Один покупатель может приобрести:

  • не более 10 кг сахара (10 упаковок по 1 кг или две упаковки по 5 кг),
  • не более 10 бутылок растительного масла,
  • 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли,
  • не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.
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