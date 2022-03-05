Песков: санкции против России не означают ее изоляцию

14:09 5.03.2022

Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С США сохраняются определенные каналы диалога. Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония, ряд других стран, но это не означает изоляцию России", — приводит его слова РИА Новости.

Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля.

"В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.

Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию".

