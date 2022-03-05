Песков: санкции против России не означают ее изоляцию

Песков

Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С США сохраняются определенные каналы диалога. Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония, ряд других стран, но это не означает изоляцию России", — приводит его слова РИА Новости.

Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля.

"В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.

Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию".
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2022, 17:00
    Гость: Я вас умоляю,

    свобода слова в европе? Разговаривал с знакомыми, попробуй что-нибудь скажи в защиту России. И этих тварей отцы и деды освобождали.

  5. 05.03.2022, 16:38
    Гость: Влад 33

    Это не санкции, это начало Третьей мировой войны..((..
    Подготовка запада идёт ускоренными темпами..
    Такой коленкор ..

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