Песков: санкции против России не означают ее изоляцию
Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С США сохраняются определенные каналы диалога. Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония, ряд других стран, но это не означает изоляцию России", — приводит его слова РИА Новости.
Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля.
"В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.
Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию".
Комментарии читателей Оставить комментарий
свобода слова в европе? Разговаривал с знакомыми, попробуй что-нибудь скажи в защиту России. И этих тварей отцы и деды освобождали.
Ты был лучик в темном царстве, если можешь свети иногда. Удачи!
в европах?
"как никогда сплотил Европу и весь мир".
Это не санкции, это начало Третьей мировой войны..((..
Подготовка запада идёт ускоренными темпами..
Такой коленкор ..