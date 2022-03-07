Путин призвал ЕС заставить украинские власти уважать гуманитарное право

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговора он призвал Европейский союз оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент сказал  Мишелю, что Россия несколько раз объявляла "режим тишины" для эвакуации населения из городов Украины, где сейчас идут бои, но "украинские нацбатальоны препятствуют, прибегая к насилию".

Владимир Путин призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2022, 19:34
    Гость: Это все равно, что в ВОВ

    Гитлер влиял на финнов и венгров,
    чтобы они не очень зверствовали.

  4. 07.03.2022, 19:27
    Гость: Сегодня

    росийский снаряд попал в макаровский хлебзавод. Тринадцать погибших, пять раненых.

  5. 07.03.2022, 19:25
    Гость: Согласен

    Когда главного будут вешать по приговору Международного Трибунала, дружно и весело скажем: "Это для того, чтобы ему было легче дышать".

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