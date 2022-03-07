Путин призвал ЕС заставить украинские власти уважать гуманитарное право
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговора он призвал Европейский союз оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Президент сказал Мишелю, что Россия несколько раз объявляла "режим тишины" для эвакуации населения из городов Украины, где сейчас идут бои, но "украинские нацбатальоны препятствуют, прибегая к насилию".
Владимир Путин призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гитлер влиял на финнов и венгров,
чтобы они не очень зверствовали.
Здравствуй самое гуманитарное право в мире!
вывозить помогали
росийский снаряд попал в макаровский хлебзавод. Тринадцать погибших, пять раненых.
Когда главного будут вешать по приговору Международного Трибунала, дружно и весело скажем: "Это для того, чтобы ему было легче дышать".