Путин призвал ЕС заставить украинские власти уважать гуманитарное право

16:28 7.03.2022

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговора он призвал Европейский союз оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент сказал Мишелю, что Россия несколько раз объявляла "режим тишины" для эвакуации населения из городов Украины, где сейчас идут бои, но "украинские нацбатальоны препятствуют, прибегая к насилию".

Владимир Путин призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.