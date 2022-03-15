Россия приняла решение о выходе из Совета Европы
Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой. Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", пишет "Интерфакс".
По словам вице-спикера Госдумы, "решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".
Толстой также сообщил, что Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы.
По его словам, вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в связи с выходом из Совета Европы заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - заявил Слуцкий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слуцкий врет, как дышит, нам, Крымчанам, наврал сам ВВП пообещавший 118.03.2014 г., маленький воз и большую тележку гарантированного сохранения наших прав, по ст.12, ФКЗ-6, о присоединении Крыма к России, приобретенных на Украине, в итоге получилась полная лажа, у нас теперь никаких прав, одни обязанности перед хладнокровными преступниками-чиновниками, которым на наши права плевать с высокой горки...
1. Сталинская 282-я статья (сроки за частушки).
2. Постоянное обнуление президентских сроков.
3. Отсутствие свободных выборов в госдуму, превращение депутатов в чиновников.
4. Бесправие работников, отсутствие профсоюзов (шмаковщина не в счет).
5. Лохотронное (электронное голосование).
6. Полное отсутствие самоуправления.
7. Когда в России проводился последний референдум?
8. ...
Можно еще долго продолжать.
Что же такого плохого в конвенции по правам человека, что надо так радоваться, что её денонсируют?
Если уже выгоняют, то успеть уйти самому громко хлопнув дверью.
Право на 15 суток бесплатного жилья и питания и избавление от грехов цивилизации в несколько десятков тысяч рублей за пустой плакат)