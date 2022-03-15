19:19 15.03.2022

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой. Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", пишет "Интерфакс".

По словам вице-спикера Госдумы, "решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

Толстой также сообщил, что Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы.

По его словам, вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в связи с выходом из Совета Европы заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - заявил Слуцкий.