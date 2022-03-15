В эфир новостей на «Первом канале» выбежала девушка с антивоенным плакатом
14 марта во время вечернего эфира программы «Время» на «Первом канале» одна из сотрудниц ворвалась в студию с антивоенным плакатом. Она зашла в кадр за спину ведущей программы Екатерины Андреевой, телеканал не успел вовремя сменить картинку и девушка оставалась в кадре несколько секунд.
Ей оказалась редактор телеканала Марина Овсянникова. Она была задержана сотрудниками УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, пишет «Коммерсант».
Перед выходом в прямой эфир с плакатом Марина Овсянникова записала видеообращение, в котором она осудила военную операцию на Украине и выразила надежду на то, «что братские народы еще смогут помириться».
По мнению юристов, в отношении Овсянниковой может быть составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация российских вооруженных сил).
«Первый канал» сейчас проводит проверку инцидента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по этому и молчала 8 лет. А теперь проиндексировать не успели
Бабе не хватает хорошего мужика,вот таким способом и привлекает она к себе внимание
А точнее без ума, малая она есть малая,зеленая,недозрелая
Россия страна парадоксов
Госто:город 312 А тебя надо отправить в МЕЛИТОПОЛЬ ил ХАРЬКОВ и тогда ты сменишь свое мнение.