В эфир новостей на «Первом канале» выбежала девушка с антивоенным плакатом

14 марта во время вечернего эфира программы «Время» на «Первом канале» одна из сотрудниц ворвалась в студию с антивоенным плакатом. Она зашла в кадр за спину ведущей программы Екатерины Андреевой, телеканал не успел вовремя сменить картинку и девушка оставалась в кадре несколько секунд.

Ей оказалась редактор телеканала Марина Овсянникова. Она была задержана сотрудниками УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, пишет «Коммерсант».

Перед выходом в прямой эфир с плакатом Марина Овсянникова записала видеообращение, в котором она осудила военную операцию на Украине и выразила надежду на то, «что братские народы еще смогут помириться». 

По мнению юристов, в отношении Овсянниковой может быть составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация российских вооруженных сил).

«Первый канал» сейчас проводит проверку инцидента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2022, 20:45
    Гость: Она получала хорошую зарплату,

    по этому и молчала 8 лет. А теперь проиндексировать не успели

  2. 15.03.2022, 20:40
    Гость: весеннее обострение,похоже,

    Бабе не хватает хорошего мужика,вот таким способом и привлекает она к себе внимание

  5. 15.03.2022, 18:29
    Гость: Василий

    Госто:город 312 А тебя надо отправить в МЕЛИТОПОЛЬ ил ХАРЬКОВ и тогда ты сменишь свое мнение.

Все комментарии (169)
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