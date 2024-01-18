Украинский беспилотник впервые был перехвачен в Ленинградской области

10:47 18.01.2024

В ночь на 18 января Минобороны отчиталось о перехвате дрона в Ленинградской области впервые с начала военных действий на Украине, пишет РБК.

При «инциденте» никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает «Фонтанка», дрон самолетного типа был сбит в 0:57 над Угольной гаванью. По данным издания, сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, рухнул в Финском заливе.

Информацию о БПЛА передали из Твери. По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Также в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью, пишет «Коммерсант». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.