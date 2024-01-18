Украинский беспилотник впервые был перехвачен в Ленинградской области
В ночь на 18 января Минобороны отчиталось о перехвате дрона в Ленинградской области впервые с начала военных действий на Украине, пишет РБК.
При «инциденте» никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он в своем телеграм-канале.
Как сообщает «Фонтанка», дрон самолетного типа был сбит в 0:57 над Угольной гаванью. По данным издания, сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, рухнул в Финском заливе.
Информацию о БПЛА передали из Твери. По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.
Также в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью, пишет «Коммерсант». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
БПЛА новой украинской разработки. Пролетел 1250 км и попал по назначению. Максимальная дальность 1500 км.
еврею против евреев помогают.
дочка с фортов свалит.
..а 50,-дык, начальство рапортует что,к 2030 г в Эр Эф невидимые руки гешефтмахеров под крышей ночных сторожей сами собой 500 самолётов наклепают, взамен!!??
.. по данным источников, очень много дальнобойных малых беспилотных летательных аппаратов Для ВСУ,поставил Израиль +пр."наши партнёры" из Наты.