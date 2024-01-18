Украинский беспилотник впервые был перехвачен в Ленинградской области

В ночь на 18 января Минобороны отчиталось о перехвате дрона в Ленинградской области впервые с начала военных действий на Украине, пишет РБК.

При «инциденте» никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает «Фонтанка», дрон самолетного типа был сбит в 0:57 над Угольной гаванью. По данным издания, сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, рухнул в Финском заливе.

Информацию о БПЛА передали из Твери. По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. 

Также в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью, пишет «Коммерсант». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2024, 21:27
    Гость: Это точно

    БПЛА новой украинской разработки. Пролетел 1250 км и попал по назначению. Максимальная дальность 1500 км.

  4. 18.01.2024, 19:08
    Гость: тд

    ..а 50,-дык, начальство рапортует что,к 2030 г в Эр Эф невидимые руки гешефтмахеров под крышей ночных сторожей сами собой 500 самолётов наклепают, взамен!!??

  5. 18.01.2024, 19:03
    Гость: тд

    .. по данным источников, очень много дальнобойных малых беспилотных летательных аппаратов Для ВСУ,поставил Израиль +пр."наши партнёры" из Наты.

Все комментарии (26)
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