Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2024, 14:30
    Гость: хрень херсонская

    Молча выпил за своего деда. Он инвалидолм пришел со Второй мировой войны.
    Молча!! Гордости не испытываю ни на грамм. Его в 1933 году выгнали из родной деревни. Не хотел вступать в колхоз. Кулак.
    22 июня ушел добровольцем. В октябре 1942 года вернулся калекой.
    Как ушел на фронт из комнатушки в бараках Закоторослья (Это через мост из центра Ярославля налево), так в неё и вернулся. Его оттуда и вынесли на погост в 1977. За что гордиться-то??!!!
    И поверьте мне, что у большинства именно так.
    И теперь всё будет тоже так.

  2. 09.05.2024, 14:21
    Гость: не стесняюсь ответить

    Наградили, как же!!
    Отливают всей страной новую награду. Но нужна тачка, чтобы возить впереди себя.

  3. 09.05.2024, 14:19
    Гость: хрень херсонская

    Не хочу материться, но....Спасли Европу отфашизма СССР, Югославия, Польша, Британия, США, Канада.
    Так что не надо тут ля-ля про первенство. Совместный был тяжкий труд.
    Где, собственно, русские не первые.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
С чем Си Цзиньпин едет в Европу вообще и в Сербию — в частности
Избранное
«Тайный» документ Минздрава: что власти признают побочными последствиями вакцинации
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября
Преимущества и недостатки электромобилей
Российский национальный оркестр, 14 ноября, Концертный зал имени П.И. Чайковского
Дайте Два «Золото-2»
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Сергей Глазьев. Духовность – категория экономическая (полный текст статьи)
RAF «Фиалки Монмартра» (кассета + стикер)
Органные вечера в Кусково, 3-24 августа, Усадьба Кусково
Валерий Сюткин и Rock & Roll Band, 24 августа, «16 Тонн»
Не только Крым: Киев уже претендует на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодар?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации