В Москве на Красной площади прошел парад Победы
Сегодня отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
Молча выпил за своего деда. Он инвалидолм пришел со Второй мировой войны.
Молча!! Гордости не испытываю ни на грамм. Его в 1933 году выгнали из родной деревни. Не хотел вступать в колхоз. Кулак.
22 июня ушел добровольцем. В октябре 1942 года вернулся калекой.
Как ушел на фронт из комнатушки в бараках Закоторослья (Это через мост из центра Ярославля налево), так в неё и вернулся. Его оттуда и вынесли на погост в 1977. За что гордиться-то??!!!
И поверьте мне, что у большинства именно так.
И теперь всё будет тоже так.
Наградили, как же!!
Отливают всей страной новую награду. Но нужна тачка, чтобы возить впереди себя.
Не хочу материться, но....Спасли Европу отфашизма СССР, Югославия, Польша, Британия, США, Канада.
Так что не надо тут ля-ля про первенство. Совместный был тяжкий труд.
Где, собственно, русские не первые.
А оленевод еще присутствовал?
Еще не наградили?
Русские победили фашизм и спасли евреев от тотального уничтожения!