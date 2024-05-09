Молча выпил за своего деда. Он инвалидолм пришел со Второй мировой войны.

Молча!! Гордости не испытываю ни на грамм. Его в 1933 году выгнали из родной деревни. Не хотел вступать в колхоз. Кулак.

22 июня ушел добровольцем. В октябре 1942 года вернулся калекой.

Как ушел на фронт из комнатушки в бараках Закоторослья (Это через мост из центра Ярославля налево), так в неё и вернулся. Его оттуда и вынесли на погост в 1977. За что гордиться-то??!!!

И поверьте мне, что у большинства именно так.

И теперь всё будет тоже так.