Минобороны сообщило о взятии 4 сел и поселка в Харьковской области

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В Харьковской области российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов вблизи границы с Россией, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — цитирует сообщение ведомства РБК.

Поселок Плетеневка и село Огурцово находятся рядом с украинским городом Волчанск, ближайшие российские населенные пункты — город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области.

Села Борисовка, Пыльная и Стрелечья располагаются на границе с Белгородским районом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.05.2024, 15:53
    Гость: Бобориха

    Кто нибудь понимает что такое санитарная зона? Это будет демилитаризованная территория Украины или она будет включена в состав России со всеми вытекающими?

  3. 11.05.2024, 15:38
    Гость: stalker

    Не уверен что слово "освободили" тут вполне уместно. Скорее заняли. Впрочем, это все игра слов, за которыми стоит пропаганда с той и иной стороны конфликта. Главное что начался процесс создания буферной зоны на границе Украины и России. Хотя этого следовало ожидать, учитывая неоднократные обстрелы той же Белгородской области и города Белгорода.

  4. 11.05.2024, 15:23
    Гость: Сердечник

    А тем временем Суровикин делает все для защиты африканских аборигенов. Своих
    ему защищать не позволяют- таланту нету?

  5. 11.05.2024, 15:17
    Гость: Сердечник

    Укронационалистов нациками пропагандисты наши не имеют право называть, хотя бы потому что они однажды подсуетились и за один заход всю Харьковщину освободили, при этом фейки все ходили про вроде бы 200 танков каких ходили или чьих то?

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