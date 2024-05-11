Минобороны сообщило о взятии 4 сел и поселка в Харьковской области
В Харьковской области российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов вблизи границы с Россией, сообщает Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — цитирует сообщение ведомства РБК.
Поселок Плетеневка и село Огурцово находятся рядом с украинским городом Волчанск, ближайшие российские населенные пункты — город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области.
Села Борисовка, Пыльная и Стрелечья располагаются на границе с Белгородским районом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, счастье, отличные новости! Полностью согласен!
Кто нибудь понимает что такое санитарная зона? Это будет демилитаризованная территория Украины или она будет включена в состав России со всеми вытекающими?
Не уверен что слово "освободили" тут вполне уместно. Скорее заняли. Впрочем, это все игра слов, за которыми стоит пропаганда с той и иной стороны конфликта. Главное что начался процесс создания буферной зоны на границе Украины и России. Хотя этого следовало ожидать, учитывая неоднократные обстрелы той же Белгородской области и города Белгорода.
А тем временем Суровикин делает все для защиты африканских аборигенов. Своих
ему защищать не позволяют- таланту нету?
Укронационалистов нациками пропагандисты наши не имеют право называть, хотя бы потому что они однажды подсуетились и за один заход всю Харьковщину освободили, при этом фейки все ходили про вроде бы 200 танков каких ходили или чьих то?