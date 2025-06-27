Под контролем РФ находятся два крупных месторождения лития на Украине
Месторождение лития в поселке Шевченко в Донецкой народной республике находится под контролем вооруженных сил России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Le Figaro. Это месторождение считается одним из самых перспективных на Украине.
Открытое в 1982 году месторождение занимает около 40 га на восточной окраине Шевченко. Помимо лития, здесь есть запасы редких металлов, что делает его стратегически важным объектом. С ростом спроса на сырье для электроники это месторождение приобретает особое значение, отмечает Le Figaro.
Со взятием месторождения Крутая Балка в Запорожской области Россия контролирует два из четырех литиевых месторождений на Украине. Другие два — Доброе и Пороховское, находящиеся в Кировоградской области, остаются под контролем Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Который выставит месторождения на продажу, или передаст как долю в добыче (не просто так же чечены кучу роликов наснимали о том, как они геройски воюют). Прихватизация - национальное достояние олигархов РФ. А сама РФ давно уже стала ширмой для прокручивания шкурных делишек её "законных хозяев".
Александр Сергеевич Пушкин
Признание
Я вас люблю, — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
PS Мы любим Запад безответною любовью, а он нас хочет скушать, предварительно раздробив на легко перевариваемые компоненты.
Первое дробление выполнено.
Четырнадцать компонентов уже поочередно пережовывают с разным успехом.
Прибалты сами залезли в рот.
С Юкрейн -заминка.
Россия и Минск упорно сопротивляются,Как всегда.
Ради этого всё и затевалось.
Война на Украине это война за ресурсы.
Риторический вопрос: а под чьим контролем РФ?
Не под контролем - а ВОЗВРАЩЕНЫ Законному Хозяину.