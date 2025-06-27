Под контролем РФ находятся два крупных месторождения лития на Украине

Месторождение лития в поселке Шевченко в Донецкой народной республике находится под контролем вооруженных сил России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Le Figaro. Это месторождение считается одним из самых перспективных на Украине.

Открытое в 1982 году месторождение занимает около 40 га на восточной окраине Шевченко. Помимо лития, здесь есть запасы редких металлов, что делает его стратегически важным объектом. С ростом спроса на сырье для электроники это месторождение приобретает особое значение, отмечает Le Figaro.

Со взятием месторождения Крутая Балка в Запорожской области Россия контролирует два из четырех литиевых месторождений на Украине. Другие два — Доброе и Пороховское, находящиеся в Кировоградской области, остаются под контролем Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2025, 03:41
    Гость: Александр С.

    Который выставит месторождения на продажу, или передаст как долю в добыче (не просто так же чечены кучу роликов наснимали о том, как они геройски воюют). Прихватизация - национальное достояние олигархов РФ. А сама РФ давно уже стала ширмой для прокручивания шкурных делишек её "законных хозяев".

  2. 28.06.2025, 03:36
    Гость: Гений всё предвидел

    Александр Сергеевич Пушкин
    Признание
    Я вас люблю, — хоть я бешусь,
    Хоть это труд и стыд напрасный,
    И в этой глупости несчастной
    У ваших ног я признаюсь!
    Мне не к лицу и не по летам...
    Пора, пора мне быть умней!
    Но узнаю по всем приметам
    Болезнь любви в душе моей:
    Без вас мне скучно, — я зеваю;
    При вас мне грустно, — я терплю;
    И, мочи нет, сказать желаю,
    Мой ангел, как я вас люблю!
    Когда я слышу из гостиной
    Ваш легкий шаг, иль платья шум,
    Иль голос девственный, невинный,
    Я вдруг теряю весь свой ум.
    Вы улыбнетесь, — мне отрада;
    Вы отвернетесь, — мне тоска;
    За день мучения — награда
    Мне ваша бледная рука.
    Когда за пяльцами прилежно
    Сидите вы, склонясь небрежно,
    Глаза и кудри опустя, —
    Я в умиленье, молча, нежно
    Любуюсь вами, как дитя!..
    Сказать ли вам мое несчастье,
    Мою ревнивую печаль,
    Когда гулять, порой, в ненастье,
    Вы собираетеся вдаль?
    И ваши слезы в одиночку,
    И речи в уголку вдвоем,
    И путешествия в Опочку,
    И фортепьяно вечерком?..
    Алина! сжальтесь надо мною.
    Не смею требовать любви.
    Быть может, за грехи мои,
    Мой ангел, я любви не стою!
    Но притворитесь! Этот взгляд
    Всё может выразить так чудно!
    Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад!
    PS Мы любим Запад безответною любовью, а он нас хочет скушать, предварительно раздробив на легко перевариваемые компоненты.
    Первое дробление выполнено.
    Четырнадцать компонентов уже поочередно пережовывают с разным успехом.
    Прибалты сами залезли в рот.
    С Юкрейн -заминка.
    Россия и Минск упорно сопротивляются,Как всегда.

  4. 28.06.2025, 00:12
    Гость: Под контролем РФ два крупных месторождения лития

    Риторический вопрос: а под чьим контролем РФ?

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