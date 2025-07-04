Лавров раскрыл, какую площадку Россия рассмотрит для переговоров с США

Стоп-кадр из видеотрансляции

Россия готова рассматривать площадку Саудовской Аравии в случае нового раунда переговоров с представителями США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале. Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», — приводит слова Лаврова РБК.

Первые за три года переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Лавров напомнил, что тогда российскую делегацию представлял он сам совместно с помощником президента Юрием Ушаковым, а американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы очень неплохо поработали, рассказали о том, как шла эта наша беседа — вполне конкретно, предметно, без отвлечения на какую-то политизацию и идеологизацию», — отметил глава российского МИДа.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.07.2025, 16:51
    Гость: мнение

    заграничные площадки это перевод денег российскими делегациями.Украина бомбит Россию беспилотниками и дальнобойными ракетами,устраивает теракты,ее фронт не рухнул и о заключении мирного договора она не просит.О каких переговорах может идти речь?

  4. 04.07.2025, 14:59
    Гость: Юляша

    ....«Мы очень неплохо поработали...и какие же реальные результаты,если не секрет ?:)))
    Сафари к бедуинам ?Или ужин в Аль-арабе ?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»
Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
У инфляции в России нашли виновных, ими оказались пенсионеры
Состояние богатейших россиян за полгода выросло на 24,5 млрд долларов
Избранное
«Виноваты участники программы»: у специалистов, поднимающих село, отбирают субсидии
Принудительная удалёнка: Власть собралась побеждать пандемию за счёт работодателей
«Ундервуд», 10 июля, Red Summer
Секрет «SPB FM Stereo. Vol 2»
Пилот «Тыгыдым»
Брызги «Хитиновый кретин» (интернет-сингл)
Органист Тимур Халиуллин проследил рождение рока из классики
Павел Павлов, 9 апреля, «Арт-Изба у Лиса»
Сергей Черняховский. Память о революции: сотношение штыков
Что общего между делом «вагнеровцев» и заговором с целью убийства Лукашенко
Мигранты вместо журналистов?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации