Лавров раскрыл, какую площадку Россия рассмотрит для переговоров с США

14:25 4.07.2025

Россия готова рассматривать площадку Саудовской Аравии в случае нового раунда переговоров с представителями США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале. Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», — приводит слова Лаврова РБК.

Первые за три года переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Лавров напомнил, что тогда российскую делегацию представлял он сам совместно с помощником президента Юрием Ушаковым, а американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы очень неплохо поработали, рассказали о том, как шла эта наша беседа — вполне конкретно, предметно, без отвлечения на какую-то политизацию и идеологизацию», — отметил глава российского МИДа.