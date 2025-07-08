Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минприроды поправки к законопроекту о рубках на Байкале, пишет РБК со ссылкой на материалы комиссии. 

Поправки предлагаются к законопроекту, внесенному в Госдуму в июне 2023 года и принятому в первом чтении в июле того же года. Минприроды предложило сохранить дискуссионную норму, принятую в первом чтении, против которой выступали ученые и экологи, — возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Согласно проекту поправок, такие рубки будут допустимы, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений (сейчас в законе установлен запрет на сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории).

Кроме того, планируется разрешить переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в земли других категорий для размещения определенных объектов — гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2025, 11:03
    Гость: Serge

    Ну не будут же они сами себя под топор отправлять ... Последняя зона реликтовых лесов... Они сохранились после катастрофы 1815-1816 гг. Огромных денег стоят...

  2. 08.07.2025, 10:58
    Гость: Григорьев

    Очевидно, что Байкал уничтожат. Ведь интересы Минприроды и Природы прямо противоположны. Для Министерства на первом месте захватнические планы мироедов, которых у нас почему-то числят предпринимателями. Предприниматели у нас, конечно, есть. Но их мало, единицы. В основном под их вывеской скрываются прожорливые крокодилы, движимые инстинктом захвата и приватизации. Поэтому все земли вокруг озера оккупируют, вырубят леса, понастроят поместья и притоны. Всё вокруг станет частными владениями. Народу даже к воде подойти будет невозможно. Как это и произошло сегодня во многих местах европейской части. Любительскую охоту, например, деляги от профильных госорганов уже уничтожили.

  3. 08.07.2025, 08:51
    Гость: с Урала

    Она повылазили из 1991 г., когда мы, одурманенные антисоветской пропагандой, радостно скакали и продавались за гамбургеры и кока-колу.

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