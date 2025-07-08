Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

02:10 8.07.2025

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минприроды поправки к законопроекту о рубках на Байкале, пишет РБК со ссылкой на материалы комиссии.

Поправки предлагаются к законопроекту, внесенному в Госдуму в июне 2023 года и принятому в первом чтении в июле того же года. Минприроды предложило сохранить дискуссионную норму, принятую в первом чтении, против которой выступали ученые и экологи, — возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Согласно проекту поправок, такие рубки будут допустимы, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений (сейчас в законе установлен запрет на сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории).

Кроме того, планируется разрешить переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в земли других категорий для размещения определенных объектов — гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ.