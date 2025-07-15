Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Кресты на зданиях храмов нельзя будет убирать с публикуемых где-либо изображений. Госдума приняла закон о защите религиозных символов при использовании их изображений в публичной сфере, пишет "Российская газета".
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.
Согласно новому закону, изображения объектов культа без религиозных символов не допускается использовать в средствах массовой информации, при продаже товаров, в государственных и муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.
Такие случаи в народе получили название "крестопад". "Начиная с 2023 года то там, то здесь начало возникать достаточно уродливое явление, а именно "затирание" православных крестов на изображениях храмов", - рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
При этом парламентарии отмечают, что документ касается не только православной символики, но и в целом - всех символов основных традиционных вероисповеданий в России. Согласно пояснительной записке, имеются в виду православный или католический крест, исламский полумесяц, звезда Давида и другие символы, традиционно ассоциирующихся с основными конфессиями России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да. Это детектор малолетних дебилов. Они на него так возбуждаются, что скрыть их идиотизм невозможно.
Со времён прихода во власть хинштейна
Мракобесие на марше. Почему депутаты не запрещают рисовать татуировки на телах заключенных без изображения крестов, полумесяцев и шестиугольников. Непорядок это. Вишь обскорбляют религиозные чуйства.
Сколько можно повторять что по Конституции РФ Россия светское государство где религия отделена от государства, то есть чиновники не лезут в дела верующих, а священнослужители в дела государства. Конституция РФ для всех едина и не нужно превращать религию в основы государства и печальный опыт таких государств должен быть уроком для России. Помогло ли РПЦ царю сохранить власть? Нет. Не поможет и сейчас.
Сегодня власть усердно продвигает религию в ряды традиционных ценностей и авторы никак не поймут что такое вера и сознание человека. Тут насилие всегда вызывает противодействие и силком никто и никогда не заставит человека стать верующим. Быть верующим или атеистом это личное дело каждого, а страхом наказания за оскорбление религиозных чуйств можно только озлобить россиян где процент истинно верующих одинаков как в развитых странах хотя фарисеев притворщиков наверно больше.
Это прямая дискриминация всех остальных,скажем,неверующих в традиционных богов? А,кто их защитит от буйных(случается нередко) агрессивных религиозных персонажей? А,ведь,если разобраться,то эти требующие защиты чувств,нарушают их религиозные догматы.1)Бог не может быть поругаем,то есть,он не нуждается в защите.а значит и они,раз исповедуют его учение.2)сказано,что блаженные гонимые и униженные за Господа-бога своего,а это значит,что верующие должны благодарить тех,кто их ругает и гонит-унижает,потому что,они за Бога своего страдают,и им это будет зачтено перед ним.3)Верующие могут прицепиться к любой фразе,хотя,они только в своих храмах могут проповедовать,а во всех других местах они обычные российские граждане,и ОБЯЗАНЫ соблюдать Конституцию Российского Государства,где чётко указано,что Россия есть светское государство,где каждый может исповедовать разные религии или НЕ исповедовать НИКАКОЙ.Так что,статья о защите религиозных символов,как и чувств верующих незаконна по сути своей и дискриминационна.
тем самым конституцию? Ведь посадят их при смене власти.