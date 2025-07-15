16:59 15.07.2025

Кресты на зданиях храмов нельзя будет убирать с публикуемых где-либо изображений. Госдума приняла закон о защите религиозных символов при использовании их изображений в публичной сфере, пишет "Российская газета".

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.

Согласно новому закону, изображения объектов культа без религиозных символов не допускается использовать в средствах массовой информации, при продаже товаров, в государственных и муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Такие случаи в народе получили название "крестопад". "Начиная с 2023 года то там, то здесь начало возникать достаточно уродливое явление, а именно "затирание" православных крестов на изображениях храмов", - рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

При этом парламентарии отмечают, что документ касается не только православной символики, но и в целом - всех символов основных традиционных вероисповеданий в России. Согласно пояснительной записке, имеются в виду православный или католический крест, исламский полумесяц, звезда Давида и другие символы, традиционно ассоциирующихся с основными конфессиями России.