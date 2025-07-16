СПЧ и РАН призвали Госдуму не одобрять рубки в зоне Байкала

08:32 16.07.2025

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с критикой поправок ко второму чтению законопроекта о рубках в Байкальской природной территории, пишет РБК. Он считает, что разрешение сплошных санитарных рубок в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) грозит серьезным ущербом экосистеме озера.

Фадеев подчеркнул, что подобные меры противоречат задаче сохранения Байкала и могут спровоцировать рост пожаров, поскольку для вырубок потребуется прокладка новых дорог. Он напомнил, что ранее Володин уже поручал исключить эту норму из законопроекта. При этом уборка погибших деревьев возможна и сейчас — через механизм утилизации неликвидной древесины (УНД), не предполагающий коммерческого использования.

С аналогичной позицией выступили ведущие ученые РАН, включая Виктора Данилова-Данильяна и Юрия Дгебуадзе. В письме они предупредили, что сплошные рубки могут привести к эрозии почв, загрязнению озера и росту числа поджогов с целью последующей заготовки и продажи древесины. Также ученые выразили обеспокоенность возможным строительством туристических объектов и инфраструктуры в ЦЭЗ. Подготовку поправок они назвали закрытой и проигнорировавшей мнение научного сообщества.

Авторы обращений просят Госдуму не выносить законопроект на голосование до доработки документа с учетом экологических и научных рисков.

В Минприроды утверждают, что поправки согласованы с РАН и направлены на баланс охраны природы и устойчивого развития населенных пунктов в Байкальской зоне. По данным ведомства, санитарные мероприятия будут возможны только после экологической экспертизы и с одобрения Академии наук.

Изначальная редакция законопроекта была внесена в Госдуму в июне 2023 года. В ней предусматривались сплошные рубки в ЦЭЗ в том числе для строительства гостиниц, кафе и дорог. Документ прошел первое чтение, но ко второму чтению пока не принят.