СПЧ и РАН призвали Госдуму не одобрять рубки в зоне Байкала

Вид на озеро Байкал

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с критикой поправок ко второму чтению законопроекта о рубках в Байкальской природной территории, пишет РБК. Он считает, что разрешение сплошных санитарных рубок в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) грозит серьезным ущербом экосистеме озера.

Фадеев подчеркнул, что подобные меры противоречат задаче сохранения Байкала и могут спровоцировать рост пожаров, поскольку для вырубок потребуется прокладка новых дорог. Он напомнил, что ранее Володин уже поручал исключить эту норму из законопроекта. При этом уборка погибших деревьев возможна и сейчас — через механизм утилизации неликвидной древесины (УНД), не предполагающий коммерческого использования.

С аналогичной позицией выступили ведущие ученые РАН, включая Виктора Данилова-Данильяна и Юрия Дгебуадзе. В письме они предупредили, что сплошные рубки могут привести к эрозии почв, загрязнению озера и росту числа поджогов с целью последующей заготовки и продажи древесины. Также ученые выразили обеспокоенность возможным строительством туристических объектов и инфраструктуры в ЦЭЗ. Подготовку поправок они назвали закрытой и проигнорировавшей мнение научного сообщества.

Авторы обращений просят Госдуму не выносить законопроект на голосование до доработки документа с учетом экологических и научных рисков.

В Минприроды утверждают, что поправки согласованы с РАН и направлены на баланс охраны природы и устойчивого развития населенных пунктов в Байкальской зоне. По данным ведомства, санитарные мероприятия будут возможны только после экологической экспертизы и с одобрения Академии наук.

Изначальная редакция законопроекта была внесена в Госдуму в июне 2023 года. В ней предусматривались сплошные рубки в ЦЭЗ в том числе для строительства гостиниц, кафе и дорог. Документ прошел первое чтение, но ко второму чтению пока не принят.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2025, 12:29
    Гость: Путник

    Жил Байкал до бензопилы както. Регенерировался, сохранялся. С чего решили, что бннзопила ему нужна сейчас? Бабло побеждает добро

  2. 16.07.2025, 10:36
    Гость: Идеи никчемыша

    После него хоть потоп. Жуткое не соответствие познания должности. И чем дольше продолжается пляска под бубны, тем критичнее состояние.

  3. 16.07.2025, 10:25
    Гость: М. Танич

    Лесорубы -
    Ничего нас не берёт:
    Ни пожары,
    Ни морозы!
    Поселился
    Наш обветренный народ
    Между ёлкой
    И берёзой.
    Эге-гей!
    Привычны руки к топорам,
    ...

  5. 16.07.2025, 10:08
    Гость: Старый

    Да что вы так всполошились? Где еще набивать мошну алчным мразям, как не в последних чистых уголках природы Земли? Вирус именно так и действует...

Все комментарии (6)
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