На поддержку закрытых аэропортов будет выделено еще более 6 млрд рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство решило выделить еще более 6 млрд рублей на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительно сегодня выделим более 6 млрд рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее на поддержку закрытых аэропортов было направлено порядка 27 млрд рублей, напомнил Мишустин. Средства шли на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности в период действия режима ограничения полетов.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля первый почти за 3,5 года рейс должен обслужить аэропорт Геленджика.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2025, 22:04
    Гость: Умница и гений всех времён

    Цитата:- «сегодня выделим более 6 млрд рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов» .
    А что если прекратить СВО?
    Полагаущуюся мне Нобелевскую проемию мира и сэкономленные 6 млрд рублей я раньше предлагал передать в различные фонды.
    Не получилось, поэтому я, поумневший, оставляю их себе на строительство люкс яхты и содержание экипажа и обслуживающих меня и мою компанию.
    Какая польза народу?- я таким образом обеспечу человек 100- 200 стабильной работой с приличной зарплатой и мирным небом над головой..

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