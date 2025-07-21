Кремль заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном
Если Азербайджан решит обратиться в суд с иском против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, это будет его право, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что идут следственные действия и разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальный вердикт всех разбирательств», — приводит слова пресс-секретаря президента РБК.
Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации. «Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.
Для российской стороны важно, чтобы в Азербайджане уважали русский народ, подчеркнул Песков. В России также живет очень большая азербайджанская диаспора, и почти все ее представители — «законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением». «Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал он.
19 июля президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск к российским властям в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). По его словам, за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
них еще есть.
Вам, сударь, это приснилось ? Да наш МИД и г-н Песков разве что з... не лижут всем бывшим союзным царькам, превратившимся ныне в хамоватых бывших холопов. Но отношение надо менять, это точно.
Облизанные формулировки Пескова вызывают не меньшее возмущение, чем вконец охамевшие азеры. Гнать бы всю их бандитскую диаспору диаспору к себе в туретчину.
25! В России переоценивают влияние азербайджанских и армянских диаспор на руководство этих стран. А, Вот, еврейская диаспора, действительно, управляет Россией и защищает, в первую очередь, интересы Израиля. Еврейская, азербайджанская диаспоры и азербайджанское, израильское правительства сейчас в сговоре против Армении и против России.
Цена вопроса - контроль над транспортными корридорами на Ближнем Востоке, В Закавказье и в Средней Азии.
Пока побеждают Запад, Нато, Израиль, Турки и их прокси.
Россия и Армения ослабели именно из-за евреев в Кремле и в правительстве РФ. Нежелание евреев помочь армянам в конфликте с азерами привело к усилению хана Алиева и потере армянами дамоклово меча в виде Карабаха, висевшего над Азербайджаном. Кстати, почти половину своих импортируемых энергоносителей израиль получает из Баку, через Грузию и турцию. Взамен баку получает современное оружие от евреев.