Кремль заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном

14:02 21.07.2025

Если Азербайджан решит обратиться в суд с иском против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, это будет его право, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что идут следственные действия и разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальный вердикт всех разбирательств», — приводит слова пресс-секретаря президента РБК.

Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации. «Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.

Для российской стороны важно, чтобы в Азербайджане уважали русский народ, подчеркнул Песков. В России также живет очень большая азербайджанская диаспора, и почти все ее представители — «законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением». «Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал он.

19 июля президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск к российским властям в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). По его словам, за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.