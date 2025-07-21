Суда из иностранных портов смогут заходить в порты РФ только с согласия ФСБ
Заход в морские порты России судов из иностранных портов будет возможен только с согласия ФСБ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — цитирует документ Газета.RU.
Уполномоченных лиц будет определять сама спецслужба.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это правильно. А перед заходом еще и шмонать их надо по полной.
Правильный ход.
Пора бы установить морскую блокаду 404. Хватит играть в бирюльки с еврейским интернационалом.
Сначала шмон по полной . А-то привезут контейнер с дровами и не один