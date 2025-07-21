Суда из иностранных портов смогут заходить в порты РФ только с согласия ФСБ

Заход в морские порты России судов из иностранных портов будет возможен только с согласия ФСБ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — цитирует документ Газета.RU.

Уполномоченных лиц будет определять сама спецслужба.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.07.2025, 17:30
    Гость: veritas

    Пора бы установить морскую блокаду 404. Хватит играть в бирюльки с еврейским интернационалом.

Все комментарии (5)
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