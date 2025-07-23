ФСБ вернули право открывать собственные СИЗО

© KM.RU, Алексей Белкин

В ведение ФСБ передадут следственные изоляторы, в настоящее время подчиненные ФСИН. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Российская газета".

В этой связи органы ФСБ наделяются рядом соответствующих полномочий (в их числе - право определять требования к помещениям для свиданий лиц, находящихся под арестом, с их защитниками, обеспечивать конвоирование и т. п.)

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2026 года.

Документ разработала группа законодателей во главе с председателем Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. По его словам, новые нормы позволят повысить эффективность расследования уголовных дел из категории преступлений против безопасности государства. Удастся гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений.

Кроме того, изменения помогут пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь со своими агентами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность.

Следственные изоляторы были переданы в уголовно-исполнительную систему в 2006 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.07.2025, 23:38
    Гость: пришло време репрессий

    а начинали "возврата" МАКФЫ например.
    Какая она была, аскакой её сделали владельцы.
    А теперь за людей возьмутся у нас же людей с избытком, перенаселена Россия

  3. 23.07.2025, 23:07
    Гость: Нэма дурных!

    Мысль одна - изолировать продажных бандеро-власовцев и острых любителей вонючего нацика дяди Сэма.

  4. 23.07.2025, 22:14
    Гость: ABCD

    Похоже, что кто-то там "наверху" решил создать собственные личные зинданы для решения своих частных проблем. Теперь под соусом "секретности в рамках национальной безопасности" будут исчезать те, кто кому то "на верху" сильно мешают. В благие намерения власти, у нас даже сама власть не верит в первую очередь.

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