В Приамурье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24
В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24, по предварительной информации, никто не выжил, сообщает РИА Новости. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна.
Горящий фюзеляж самолета заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Как сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет загорелся при падении.
По факту крушения пассажирского самолета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц), пишет ТАСС.
В оперативных службах сообщили, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.
"В районе крушения были сложные метеоусловия: низкая облачность, полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг. При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах назвали.
Упавший Ан-24 произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года. Перед полетом борт проходил необходимую проверку, заявили ТАСС в авиакомпании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
//В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года//
Продлили незаконно и сразу на 15 лет, чтобы потом не мучаться. Незаконно - потому, что по правилам ИКАО сертификат продлевает производитель по согласованиию с разработчиком после детального обследования технического состояния. Понятно, что "Антонов" этого не делал. С таким липовым продлением борт мог летать только на внутренних рейсах, ни в одном зарубежном аэропорту, работающем по регламентам ИКАО, его бы не приняли. Считай, четыре года налетал без сертификата, это достижение - но судьба его была предрешена.
В Союзе бывших военных лётчиков не брали на гражданские самолёты - считалось, что больно рисковыя.
Самолёт старенький, водитель одногодок старенький и рисковый...
Там нормальный капитализм, которого в России нет и никогда не было.
Они до сих пор летают? И в пассажирском варианте? Лет 10 назад видел подобный но только грузовой. А разве их все Медведев не запретил? В угоду западным компаниям он ввел запрет на полеты Ту-154, хотя они могли бы еще послужить. И бизнесмены потащили в Россию весь списанный авиационный хлам с иностранных авиационных свалок.
Гражданская авиация может и подождать финансирования до полной победы. Гражданам нужно меньше летать, это нетрадиционный вид транспорта.