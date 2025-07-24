В Приамурье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24

В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24, по предварительной информации, никто не выжил, сообщает РИА Новости. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна. 


Горящий фюзеляж самолета заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Как сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет загорелся при падении. 

По факту крушения пассажирского самолета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц), пишет ТАСС.

В оперативных службах сообщили, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

"В районе крушения были сложные метеоусловия: низкая облачность, полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг. При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах назвали.


Упавший Ан-24 произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года. Перед полетом борт проходил необходимую проверку, заявили ТАСС в авиакомпании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2025, 20:22
    Гость: Причина очевидна

    //В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года//
    Продлили незаконно и сразу на 15 лет, чтобы потом не мучаться. Незаконно - потому, что по правилам ИКАО сертификат продлевает производитель по согласованиию с разработчиком после детального обследования технического состояния. Понятно, что "Антонов" этого не делал. С таким липовым продлением борт мог летать только на внутренних рейсах, ни в одном зарубежном аэропорту, работающем по регламентам ИКАО, его бы не приняли. Считай, четыре года налетал без сертификата, это достижение - но судьба его была предрешена.

  2. 24.07.2025, 20:16
    Гость: Nic

    В Союзе бывших военных лётчиков не брали на гражданские самолёты - считалось, что больно рисковыя.
    Самолёт старенький, водитель одногодок старенький и рисковый...

  4. 24.07.2025, 19:39
    Гость: Пилот

    Они до сих пор летают? И в пассажирском варианте? Лет 10 назад видел подобный но только грузовой. А разве их все Медведев не запретил? В угоду западным компаниям он ввел запрет на полеты Ту-154, хотя они могли бы еще послужить. И бизнесмены потащили в Россию весь списанный авиационный хлам с иностранных авиационных свалок.

  5. 24.07.2025, 19:11
    Гость: Украина и СВО важнее.

    Гражданская авиация может и подождать финансирования до полной победы. Гражданам нужно меньше летать, это нетрадиционный вид транспорта.

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