В Приамурье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24

11:21 24.07.2025

В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24, по предварительной информации, никто не выжил, сообщает РИА Новости. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна.



Горящий фюзеляж самолета заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Как сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет загорелся при падении.

По факту крушения пассажирского самолета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц), пишет ТАСС.

В оперативных службах сообщили, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

"В районе крушения были сложные метеоусловия: низкая облачность, полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг. При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах назвали.



Упавший Ан-24 произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года. Перед полетом борт проходил необходимую проверку, заявили ТАСС в авиакомпании.