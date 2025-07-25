В 10-этажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв

11:54 25.07.2025

В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.

"Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — цитирует сообщение главка РИА Новости.

В оперативных службах сообщили, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Погибли три человека. Под завалами подъезда могут находиться люди, сообщает ТАСС.

Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.