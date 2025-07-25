В 10-этажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв

В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.

"Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — цитирует сообщение главка РИА Новости.

В оперативных службах сообщили, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Погибли три человека. Под завалами подъезда могут находиться люди, сообщает ТАСС.

Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 15:53
    Гость: Громко зевая

    Всегда удивлялся тому, что взрыв, в результате которого полпод'езда разрушено, в прессе называют хлопком.

  3. 25.07.2025, 14:02
    Гость: Игемон

    Нифига себе...пол-дома разнесло.Там будет много погибших и искалеченных людей...Мерзкие мысли приходят по этому поводу...Ведь потенциальных террористов вокруг - миллионы.И их не отличить от нормальных обычных русских людей вот что страшно.
    Нету такой кнопочки "пацак или чатланин",увы...

  5. 25.07.2025, 13:40
    Гость: ABCD

    Они уверены что это был газ? Судя по видео там явно что то бахнуло не газовое.
    Из чего сделан дом, что как карточная пирамидка весь подъезд сложился.

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