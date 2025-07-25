В 10-этажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв
В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.
"Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — цитирует сообщение главка РИА Новости.
В оперативных службах сообщили, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Погибли три человека. Под завалами подъезда могут находиться люди, сообщает ТАСС.
Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всегда удивлялся тому, что взрыв, в результате которого полпод'езда разрушено, в прессе называют хлопком.
Он жилой.
Нифига себе...пол-дома разнесло.Там будет много погибших и искалеченных людей...Мерзкие мысли приходят по этому поводу...Ведь потенциальных террористов вокруг - миллионы.И их не отличить от нормальных обычных русских людей вот что страшно.
Нету такой кнопочки "пацак или чатланин",увы...
Он не сложился,а ,будто,развернулся,-на стены посмотрите.
Они уверены что это был газ? Судя по видео там явно что то бахнуло не газовое.
Из чего сделан дом, что как карточная пирамидка весь подъезд сложился.