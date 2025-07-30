На севере Сахалина объявлен режим ЧС после землетрясения и цунами

08:05 30.07.2025

Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения у побережья Камчатки и последовавшего за ним цунами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Валерий Лимаренко в срочном порядке провёл заседание комиссии по ЧС. По его поручению в районе, где были зафиксированы подземные толчки и выход волн на берег, введён особый режим реагирования.

В Северо-Курильске — единственном населённом пункте района, где проживает около 2400 человек, — была проведена оперативная эвакуация населения на возвышенности. Как уточняют власти, обошлось без жертв и серьёзных разрушений.

«Главный приоритет сейчас — безопасность людей. Все эвакуированные находятся в безопасной зоне. В район выдвинулись представители профильных министерств для оценки последствий. Мы направим туда всё необходимое — от оборудования до строительных материалов», — заявил Лимаренко.

В целях предотвращения возможных аварийных ситуаций в городе временно отключили электричество. При этом дизельная электростанция продолжает работать без сбоев.

По предварительным данным, в жилых домах повреждены кирпичные дымоходы, а также возможны проблемы с инженерной инфраструктурой. В ближайшие часы специалисты начнут оценку ущерба и приступят к восстановлению домов, социальных объектов и коммунальных сетей.

Как ранее сообщалось, волны цунами уже трижды достигали острова Парамушир. Были зафиксированы подтопления в районе порта и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид».



Северо-Курильский район включает лишь один населённый пункт — город Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир.