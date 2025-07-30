Несколько человек пострадали из-за землетрясения на Камчатке

Несколько человек получили травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья Камчатки. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, не уточнив при этом точное число пострадавших.

По его словам, люди получили травмы при эвакуации, в том числе в результате падений. Один из пациентов выпрыгнул из окна медицинского учреждения в момент толчков. Пострадала также женщина, находившаяся в здании нового терминала аэропорта.

«Серьёзных травм на текущий момент не зафиксировано. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — подчеркнул Мельников.

При этом в экстренных службах пока не подтверждают информацию о пострадавших. По данным МЧС, предварительно, жертв и серьёзных травм нет.

Землетрясение произошло в ночь на 30 июля на расстоянии 161 километра от побережья Камчатки. Очаг находился на глубине 32 километров. Изначально сейсмологи Российской академии наук оценили магнитуду в 7,5, позднее повысив показатель до 8,5, а затем до 8,7. Эту же оценку дали и специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. За основным толчком последовали афтершоки магнитудой до 7,0.

Подземные толчки ощущались не только в Камчатском крае, но и на Курильских островах. В ряде районов объявлялась угроза цунами. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, магнитуда в регионе составила 7,9.

Как сообщили в МЧС, цунами вызвало подтопление порта в Северо-Курильске, а также территории рыбопромышленного предприятия «Алаид». Население было эвакуировано на возвышенности.

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