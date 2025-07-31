До 45% стройматериалов в России могут оказаться фальсификатом

10:10 31.07.2025

На российском рынке строительных материалов сохраняется высокая доля нелегальной продукции — в зависимости от категории она колеблется от 15 до 45%, пишет газета «Известия».

Наибольший уровень фальсификации выявлен в сегменте кабельной продукции, где подделки составляют до 45%, а также в продаже цемента — не менее 22%. Такие данные содержатся в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, подготовленных по итогам круглого стола с участием представителей строительной отрасли, Минстроя и Минпромторга.

Как подчёркивается в документе, одной из ключевых проблем остаётся несовершенство системы сертификации и государственного контроля. Это позволяет недобросовестным производителям избегать обязательных процедур подтверждения соответствия, в результате чего на рынок поступают материалы, не отвечающие установленным требованиям.

Сенаторы обращают внимание, что подделки зачастую маскируются под легальную продукцию: в характеристиках и составе материалов скрываются отклонения, способные серьёзно повлиять на безопасность объектов. Особенно остро вопрос стоит при возведении многоквартирных домов и социальных учреждений.

В рекомендациях также подчёркивается, что применение фальсифицированных стройматериалов ведёт к снижению качества строительства, увеличивает риск аварий и несчастных случаев, а также влечёт дополнительные расходы для потребителей на устранение дефектов и ремонт.

Члены Совета Федерации призвали профильные ведомства принять меры по усилению контроля, выводу рынка из тени и обеспечению высокого качества строительной продукции.