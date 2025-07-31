До 45% стройматериалов в России могут оказаться фальсификатом

На российском рынке строительных материалов сохраняется высокая доля нелегальной продукции — в зависимости от категории она колеблется от 15 до 45%, пишет газета «Известия».

Наибольший уровень фальсификации выявлен в сегменте кабельной продукции, где подделки составляют до 45%, а также в продаже цемента — не менее 22%. Такие данные содержатся в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, подготовленных по итогам круглого стола с участием представителей строительной отрасли, Минстроя и Минпромторга.

Как подчёркивается в документе, одной из ключевых проблем остаётся несовершенство системы сертификации и государственного контроля. Это позволяет недобросовестным производителям избегать обязательных процедур подтверждения соответствия, в результате чего на рынок поступают материалы, не отвечающие установленным требованиям.

Сенаторы обращают внимание, что подделки зачастую маскируются под легальную продукцию: в характеристиках и составе материалов скрываются отклонения, способные серьёзно повлиять на безопасность объектов. Особенно остро вопрос стоит при возведении многоквартирных домов и социальных учреждений.

В рекомендациях также подчёркивается, что применение фальсифицированных стройматериалов ведёт к снижению качества строительства, увеличивает риск аварий и несчастных случаев, а также влечёт дополнительные расходы для потребителей на устранение дефектов и ремонт.

Члены Совета Федерации призвали профильные ведомства принять меры по усилению контроля, выводу рынка из тени и обеспечению высокого качества строительной продукции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.07.2025, 20:32
    Гость: А настоящего ничего не может быть!

    Жизнь -- это процесс, а не состояние. Поэтому любые иллюзии здесь излишни.

  3. 31.07.2025, 19:27
    Гость: А,сама бабушка в это время

    в Швейцарию прилетела.И,впустили же,несмотря на официальные санкции.Не за инструкциями ли,или что-нибудь лично в их банк отвезла?

  4. 31.07.2025, 18:12
    Гость: ABCD

    В России всё фальсификат, стройматериалы, лекарства, продукты, машины, водка, одежда, бензин, демократия, власть...

  5. 31.07.2025, 17:37
    Гость: а не полыхнет ли это "масло"?

    Ведь "сыр" горит - только в путь! Так что следует проверить пары этого "масла" на летучесть и взрывоопасность...

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