В России появится новый профессиональный праздник
В России с 17 января 2026 года начнут отмечать новый профессиональный праздник – День артиста, сообщает Газета.RU со ссылкой на заявление правительства РФ.
Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, педагог и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.
В кабмине отметили, что 17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.
Инициатором появления такой праздничной даты стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который направил соответствующее обращение в правительство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Незнамов. Вам, может быть, угодно считать свою игру искусством, мы вам того запретить не можем. Я откровеннее, я считаю свою профессию ремеслом, и ремеслом довольно низкого сорта.
Без вины виноватые Александр Островский
"День распила бюджета". Можно ежедневно бухать.
дураки пьют без повода, умный всегда найдет повод выпить.
-что\бы схохмил по эт\поводу Ширвиндт??
-от когда то бескрайнего раздолья былой артистич.среды осталось одно название;
-ну вот еще и "новый" праздник, скорей походящий на поминки
Оно и понятно, Госд*а практически на 2/3 состоит из артистов и бывших спортсменов.
Ждём, когда начнут отмечать новый профессиональный праздник – День спортсмена.
Ведь других проблем в России нет, "от слова совсем"...