В России появится новый профессиональный праздник

© KM.RU, Илья Шабардин

В России с 17 января 2026 года начнут отмечать новый профессиональный праздник – День артиста, сообщает Газета.RU со ссылкой на заявление правительства РФ.

Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, педагог и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

В кабмине отметили, что 17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.

Инициатором появления такой праздничной даты стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который направил соответствующее обращение в правительство.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2025, 18:09
    Гость: Ray Bloom

    Незнамов. Вам, может быть, угодно считать свою игру искусством, мы вам того запретить не можем. Я откровеннее, я считаю свою профессию ремеслом, и ремеслом довольно низкого сорта.

    Без вины виноватые Александр Островский

  4. 03.08.2025, 12:50
    Гость: тт

    -что\бы схохмил по эт\поводу Ширвиндт??
    -от когда то бескрайнего раздолья былой артистич.среды осталось одно название;
    -ну вот еще и "новый" праздник, скорей походящий на поминки

  5. 03.08.2025, 12:50
    Гость: Николай

    Оно и понятно, Госд*а практически на 2/3 состоит из артистов и бывших спортсменов.
    Ждём, когда начнут отмечать новый профессиональный праздник – День спортсмена.
    Ведь других проблем в России нет, "от слова совсем"...

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным
Дело Эпштейна образца 2025 года может положить конец политической карьере Трампа
Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
«Удаленщиков — на СВО!»: Блокировки Сети в регионах РФ наводят на мысли о провокациях чиновников
Избранное
«Сын России» Икар Лесников. В США офицера обвинили в шпионаже в пользу России
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Денис Гуженко «Печальный ангел» (интернет-сингл)
«Россия, пошедшая на соглашение в Хасавюрте, на деле спасовала перед сворой воинствующих русофобов и террористов»
The Papriks «Kiss'ЛЯ'тина» (интернет-релиз)
Sadless feat. ДМЦ «До рассвета» (Remastering 2024)
Цифрократия – не медиакратия
Дмитрий Медведев объявил войну многопартийным «живопыркам»
Останемся без штанов: будет ли в России новый локдаун?
Уход за бородой: важные нюансы, о которых должен знать каждый мужчина
Рецензия на фильм «В тумане»: собаки отомстили корейцам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации