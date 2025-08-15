Мишустин досрочно покинул встречу премьеров ЕАЭС из-за саммита на Аляске

© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и покидает Чолпон-Ату в связи с саммитом на Аляске, сообщают «Ведомости»

«Прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов России Владимира Владимировича Путина и Америки Дональда Трампа, и мне необходимо присутствовать в России», – подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что российская делегация в полном составе продолжит работать в Киргизии.

14 августа Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом. В этот же день он провел переговоры с председателем кабмина страны Адылбеком Касымалиевым, принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе и встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. 15 августа председатель правительства России также провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Чолпон-Ате.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске в городе Анкоридже 15 августа. По данным CNN, местом проведения встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что саммит начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что его главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Комментарии читателей

  1. 15.08.2025, 16:19
    Гость: Потужный нахрюк

    А Мишустин второе лицо Государства. И обязан находится в России в отсутствие президента

  2. 15.08.2025, 15:33
    Гость: Влад

    Я то думал, что он отложил все дела из-за взрыва на заводе. Ах да, это же простые работяги. Кого их судьба волнует... А глава правительства вообще коим местом к внешней политике относиться стал?

Все комментарии (8)
