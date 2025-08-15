Мишустин досрочно покинул встречу премьеров ЕАЭС из-за саммита на Аляске

12:13 15.08.2025

Председатель правительства России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и покидает Чолпон-Ату в связи с саммитом на Аляске, сообщают «Ведомости».

«Прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов России Владимира Владимировича Путина и Америки Дональда Трампа, и мне необходимо присутствовать в России», – подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что российская делегация в полном составе продолжит работать в Киргизии.

14 августа Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом. В этот же день он провел переговоры с председателем кабмина страны Адылбеком Касымалиевым, принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе и встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. 15 августа председатель правительства России также провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Чолпон-Ате.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске в городе Анкоридже 15 августа. По данным CNN, местом проведения встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что саммит начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что его главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.