РФ перечислила Латвии почти 13 млн евро на пенсии для российских граждан
Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий гражданам-пенсионерам РФ за три квартала 2025 года, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.
Ранее выплатить деньги не получалось из-за санкций, к которым присоединилась Рига. Выплаты не доходили до получателей несмотря на регулярные попытки их перевести, пишет ИА BALTNEWS.
Всего выплаты получают более 9 тыс. граждан РФ, живущих в балтийской республике.
А интересно, "мёртвых душ" нет?
В Израиль, на пенсии сосем не российских пенсионеров, сколько правительство РФ перечислило МИЛЛИАРДОВ долларов? Очень интересно...
в Израиль не забывать перечислять пенсии беглецам и иноагентам.Т.е.Чубайсу,Макаревичу,Пугачевой и прочим персонам.
Так любой стране мира выгодно, чтобы ее престарелые граждане куда-нибудь испарились.Меньше нагрузка на систему здравоохранения