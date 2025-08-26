РФ перечислила Латвии почти 13 млн евро на пенсии для российских граждан

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий гражданам-пенсионерам РФ за три квартала 2025 года, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.

Ранее выплатить деньги не получалось из-за санкций, к которым присоединилась Рига. Выплаты не доходили до получателей несмотря на регулярные попытки их перевести, пишет ИА BALTNEWS.

Всего выплаты получают более 9 тыс. граждан РФ, живущих в балтийской республике.

  2. 26.08.2025, 21:23
    Гость: А

    В Израиль, на пенсии сосем не российских пенсионеров, сколько правительство РФ перечислило МИЛЛИАРДОВ долларов? Очень интересно...

  3. 26.08.2025, 20:43
    Гость: Главное

    в Израиль не забывать перечислять пенсии беглецам и иноагентам.Т.е.Чубайсу,Макаревичу,Пугачевой и прочим персонам.

  4. 26.08.2025, 19:10
    Гость: Моня

    Так любой стране мира выгодно, чтобы ее престарелые граждане куда-нибудь испарились.Меньше нагрузка на систему здравоохранения

