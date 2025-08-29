Депутаты предложили запретить домашние задания на выходные и праздники

09:03 29.08.2025

Представители фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой запретить задавать школьникам домашние задания на выходные и праздничные дни, пишет ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев.

Авторы обращения отмечают, что в Госдуме активно обсуждается вопрос перегрузки детей. Сегодня значительное количество времени уходит на выполнение домашних заданий, но нормативные документы не устанавливают четких ограничений. Приказ Минпросвещения о федеральной образовательной программе и санитарные правила СанПиН лишь рекомендуют временные рамки: от одного часа для младших классов до 3,5 часов для старших.

«Мы предлагаем внести изменения, которые закрепят запрет на выдачу домашних заданий на выходные и праздники», — говорится в письме.

По данным депутатов, выполнение домашних заданий в среднем занимает более четырех часов в день, а вместе с уроками это приводит к переутомлению. Дополнительную проблему создает массовое использование интернет-сервисов и нейросетей для выполнения заданий. По их словам, это не только снижает качество знаний, но и создает иллюзию экономии времени.

Реализация инициативы, уверены авторы, позволит детям полноценно отдыхать, укрепит психоэмоциональное здоровье и даст больше времени на общение с семьей и активный досуг. Кроме того, это поможет школьникам лучше усваивать материал в учебные дни, а не тратить свободное время на выполнение домашних заданий.