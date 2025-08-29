Депутаты предложили запретить домашние задания на выходные и праздники
Представители фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой запретить задавать школьникам домашние задания на выходные и праздничные дни, пишет ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев.
Авторы обращения отмечают, что в Госдуме активно обсуждается вопрос перегрузки детей. Сегодня значительное количество времени уходит на выполнение домашних заданий, но нормативные документы не устанавливают четких ограничений. Приказ Минпросвещения о федеральной образовательной программе и санитарные правила СанПиН лишь рекомендуют временные рамки: от одного часа для младших классов до 3,5 часов для старших.
«Мы предлагаем внести изменения, которые закрепят запрет на выдачу домашних заданий на выходные и праздники», — говорится в письме.
По данным депутатов, выполнение домашних заданий в среднем занимает более четырех часов в день, а вместе с уроками это приводит к переутомлению. Дополнительную проблему создает массовое использование интернет-сервисов и нейросетей для выполнения заданий. По их словам, это не только снижает качество знаний, но и создает иллюзию экономии времени.
Реализация инициативы, уверены авторы, позволит детям полноценно отдыхать, укрепит психоэмоциональное здоровье и даст больше времени на общение с семьей и активный досуг. Кроме того, это поможет школьникам лучше усваивать материал в учебные дни, а не тратить свободное время на выполнение домашних заданий.
Бездельники из деп корпуса хотят заставить учиться детей,а учеба это большой труд,на примере организации своих трудовых будней..
Отлично
Оглупление народа продолжается, под предлогом заботы о здоровье подрастающего поколения. А то , что домашние задания закрепляют знания пройденного материала в учет не берется. Надо все, как на западе. За державу обидно. Постепенно скатываемся. А ведь раньше Советское образование было одним из лучших в мире. Об это даже президент США Кеннеди озвучил в одной из своей речи!
А зачем два выходных? Правильно смотрим на США.
Взбесившийся принтер скучает и совсем не знает, чем заняться... Рыбок аквариумных уже чипировали, проблемы кормления кошек и голубей уже проработали, тех, кто сапожищами давит краснокнижные грибы - уже приговорили... Ждем ценных законодательных инициатив по нормированию и регламентам использования туалетной бумаги!