Депутаты предложили запретить домашние задания на выходные и праздники

Представители фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой запретить задавать школьникам домашние задания на выходные и праздничные дни, пишет ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев.

Авторы обращения отмечают, что в Госдуме активно обсуждается вопрос перегрузки детей. Сегодня значительное количество времени уходит на выполнение домашних заданий, но нормативные документы не устанавливают четких ограничений. Приказ Минпросвещения о федеральной образовательной программе и санитарные правила СанПиН лишь рекомендуют временные рамки: от одного часа для младших классов до 3,5 часов для старших.

«Мы предлагаем внести изменения, которые закрепят запрет на выдачу домашних заданий на выходные и праздники», — говорится в письме.

По данным депутатов, выполнение домашних заданий в среднем занимает более четырех часов в день, а вместе с уроками это приводит к переутомлению. Дополнительную проблему создает массовое использование интернет-сервисов и нейросетей для выполнения заданий. По их словам, это не только снижает качество знаний, но и создает иллюзию экономии времени.

Реализация инициативы, уверены авторы, позволит детям полноценно отдыхать, укрепит психоэмоциональное здоровье и даст больше времени на общение с семьей и активный досуг. Кроме того, это поможет школьникам лучше усваивать материал в учебные дни, а не тратить свободное время на выполнение домашних заданий.

  1. 29.08.2025, 17:02
    Гость: о как!

    Бездельники из деп корпуса хотят заставить учиться детей,а учеба это большой труд,на примере организации своих трудовых будней..

  3. 29.08.2025, 14:36
    Гость: Evgen

    Оглупление народа продолжается, под предлогом заботы о здоровье подрастающего поколения. А то , что домашние задания закрепляют знания пройденного материала в учет не берется. Надо все, как на западе. За державу обидно. Постепенно скатываемся. А ведь раньше Советское образование было одним из лучших в мире. Об это даже президент США Кеннеди озвучил в одной из своей речи!

  5. 29.08.2025, 12:56
    Гость: в Госдуме активно обсуждается вопрос перегрузки детей

    Взбесившийся принтер скучает и совсем не знает, чем заняться... Рыбок аквариумных уже чипировали, проблемы кормления кошек и голубей уже проработали, тех, кто сапожищами давит краснокнижные грибы - уже приговорили... Ждем ценных законодательных инициатив по нормированию и регламентам использования туалетной бумаги!

