ВСУ нанесли удар дронами по центру Новороссийска, есть погибшие

Два человека погибли при ударе украинских беспилотников по центру Новороссийска, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«Новороссийск днем подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня», — приводит его слова РБК.

Гостиница «Новороссийск» и пять домов получили повреждения, среди них многоквартирные. Отражение атаки продолжается.

Пострадали шестеро, в том числе один несовершеннолетний, сообщает местный оперштаб. Их доставили в больницу. У троих травмы средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии. «В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — сказано в сообщении.

В результате удара получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Двое сотрудников пострадали. Кроме того, есть серьезно пострадавшие не из числа работников компании.

В городе введен режим ЧС, ведется поиск возможных мест падения обломков беспилотников.

