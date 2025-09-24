ВСУ нанесли удар дронами по центру Новороссийска, есть погибшие

16:21 24.09.2025

Два человека погибли при ударе украинских беспилотников по центру Новороссийска, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«Новороссийск днем подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня», — приводит его слова РБК.

Гостиница «Новороссийск» и пять домов получили повреждения, среди них многоквартирные. Отражение атаки продолжается.

Пострадали шестеро, в том числе один несовершеннолетний, сообщает местный оперштаб. Их доставили в больницу. У троих травмы средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии. «В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — сказано в сообщении.

В результате удара получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Двое сотрудников пострадали. Кроме того, есть серьезно пострадавшие не из числа работников компании.

В городе введен режим ЧС, ведется поиск возможных мест падения обломков беспилотников.