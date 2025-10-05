Россиянам напомнили о штрафах за сжигание листвы и мусора на даче

16:10 5.10.2025

Осенняя уборка на даче может обернуться для владельцев загородных участков солидными штрафами, если сжигать листву и ветки с нарушением правил. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, порядок утилизации растительных отходов четко прописан в законодательстве. Листья и ветки относятся к V классу опасности, поэтому их сжигание допускается, но только при соблюдении норм противопожарного режима.

Существует два безопасных и законных способа. Первый — использовать металлическую емкость объемом до одного кубометра (например, бочку). Ее нужно установить не ближе чем в 7,5 метрах от строений, предварительно очистив землю вокруг в радиусе пяти метров.

Второй вариант — сжигать мусор в специально подготовленной яме глубиной не менее 30 см и диаметром до метра. Такой костер должен находиться не ближе 15 метров от любых построек, а прилегающая территория в радиусе 10 метров — быть очищена от сухой травы и другого горючего мусора.

Юрист напоминает: оставлять огонь без присмотра категорически запрещено. Рядом обязательно должны быть вода, песок или огнетушитель. Также нельзя разводить костры при ветре свыше 5 м/с или во время действия особого противопожарного режима.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тысяч. Если же неосторожное обращение с огнем приведет к пожару и уничтожению имущества, сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей.