Россиянам напомнили о штрафах за сжигание листвы и мусора на даче

Осенняя уборка на даче может обернуться для владельцев загородных участков солидными штрафами, если сжигать листву и ветки с нарушением правил. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, порядок утилизации растительных отходов четко прописан в законодательстве. Листья и ветки относятся к V классу опасности, поэтому их сжигание допускается, но только при соблюдении норм противопожарного режима.

Существует два безопасных и законных способа. Первый — использовать металлическую емкость объемом до одного кубометра (например, бочку). Ее нужно установить не ближе чем в 7,5 метрах от строений, предварительно очистив землю вокруг в радиусе пяти метров.

Второй вариант — сжигать мусор в специально подготовленной яме глубиной не менее 30 см и диаметром до метра. Такой костер должен находиться не ближе 15 метров от любых построек, а прилегающая территория в радиусе 10 метров — быть очищена от сухой травы и другого горючего мусора.

Юрист напоминает: оставлять огонь без присмотра категорически запрещено. Рядом обязательно должны быть вода, песок или огнетушитель. Также нельзя разводить костры при ветре свыше 5 м/с или во время действия особого противопожарного режима.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тысяч. Если же неосторожное обращение с огнем приведет к пожару и уничтожению имущества, сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2025, 21:48
    Гость: Ишь ты.....На своих..... Хотел.....

    Юристы это тебе не рабоче-крестьяне, на них нельзя. В иноагенты за это попасть не хочешь же.....

  4. 05.10.2025, 19:42
    Гость: Saggitarius

    Прокукарекал – а там, хоть не рассветай! Те глупости, которые принимаются реально, имён не имеют. Всё шито-крыто. Попробуй – угадай, кто из четырех с лишним сотен высокооплачиваемых бездельников осчастливил миллионы соотечественников разнообразными выемками из карманов? ... Помнится, были кадры с Ельциным на отдыхе: помощник с мордой хорька подсовывал ему документы; пока ЕБН был с отвисшей челюстью и застывшим взглядом, он подсовывал из одной стопки; как только во взгляде ЕБН появлялась какая-то осмысленность, и он хотя бы смотрел на бумаги, которые ему подсовывают, на подпись шли бумаги из другой стопки.
    Не пора ли вернуться к принципам Верховного Совета, когда депутаты работали по основному месту деятельности, а для законотворчества собирались дважды в год и зарплату получали на основной работе. Это и дешевле и эффективней, потому что депутатство в Верховном Совете – это скорее почёт и признание заслуг, а не способ заработка и пиара. При такой модели себя эффективно проявляли и спортсмены, и космонавты, и прочие, вынужденные повседневно реагировать на запросы трудящихся. Мой покойный дед очень положительно отзывался о своём депутате, космонавте П.Поповиче, который решал многие вопросы избирателей в своём округе.

  5. 05.10.2025, 19:39
    Гость: Владимир

    Интересно, кто это придумал? Наверняка, кто-нибудь из депутатов, которые приезжают (на служебной машине с мигалкой и шофером) на свою дачу в несколько гектаров, где за порядком следят садовники, горничные, сторожа и пр. У нас как-то не принято законы называть именем инициаторов (типа закон Смита, поправка Джексона-Вэника, закон Меган и т.д.), а зря. Как бы здорово звучало: поправки Терешковой, закон Родниной, правило Журовой, поправки Слуцкого. А так получается, что можно выступить с любым дебильным предложением, взбудоражить публику – и в кусты. Их поведение напоминает известный рассказ А.П.Чехова «Радость:
    «Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
    «29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров.. .коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика».

Все комментарии (13)
