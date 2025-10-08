Сбербанк собирается внедрить оплату по отпечатку ладони
Сбербанк планирует внедрить новую форму оплаты с использованием биометрии — по отпечатку ладони.
Десять лет назад банк уже запускал биометрию по венозной карте ладони, но теперь сервис внедряется на новой технической базе. «Идентификация клиента реализована по принципам, сопоставимым с “оплатой улыбкой”,— однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств»,— рассказали «Коммерсанту» в Сбербанке.
При этом эту биометрическую идентификацию можно проводить на уже установленных банком терминалах, которые принимают «оплату улыбкой».
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» отмечают, что основное неудобство этого способа аутентификации заключается в том, что слепки придется собирать заново, в то время как биометрия по лицу у банков уже есть. Вместе с тем преимущество новой формы аутентификации заключается в том, что эту биометрию банк может собирать самостоятельно и не обязан ею делиться с государством.
Проблема в том, что и го-во и частный ростовщик сами себе даровали право собирать о населении личную, частную и даже уже биологическую информацию. При этом гражданам запрещается вообще собирать какую либо информацию как о го-ве, так и его вельможах так и о ростовщиках.
Я вообще не пойму, в этом го-ве человек имеет какой статус? Зорькин (глава конституционного суда) сокрушается, что у нас нет крепостного права, Патриций (всенародный любимец по версии ФОМ и ВЦИОМ которому он сам платит зарплату) так же говрит о том, что отмена крепостного права была огромной ошибкой которая де нанесла стране непоправимый ущерб (какой? он промолчал), Грефушка мычит о том. что нельзя давать народу образование- так труднее будет им манипулировать, Голикова в вирусобесие заявила, что "рАсеяне умирали по графику", "шубохранилище номер пять" требует ввести налоги на безработных. Оказывается они на нас слишком много тратят! Притом, что её ЗП в совфреде больше в 90 раз, чем зарплата просто человека. И при этом она обсолютно нечего не делает.
Не знаю как вам, у меня уже стойкое чувство, что этот балаган все свои репризы давно отработал и находится в творческом тупике, тем более, что запад им перекрыл долларовую кормушку и они сейчас очень злые и видимо хотят на нас свою злобу сорвать. Эта власть дошла до всех свои "ручек и точек" и сйечас начинают уже срывать маску либеральных демократов. Под которой обычный этнический криминал, сионисты, сионофашисты.
Штирлиц — Шелленбергу:
— Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера.
а по отпечатку ступни?
Всё правильно. А то никак не заставлю вас носить перчатки и маску
Персональные данные мошенникам раздали, теперь еще осталось и биометрию слить...