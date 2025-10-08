Сбербанк собирается внедрить оплату по отпечатку ладони

12:27 8.10.2025

Сбербанк планирует внедрить новую форму оплаты с использованием биометрии — по отпечатку ладони.

Десять лет назад банк уже запускал биометрию по венозной карте ладони, но теперь сервис внедряется на новой технической базе. «Идентификация клиента реализована по принципам, сопоставимым с “оплатой улыбкой”,— однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств»,— рассказали «Коммерсанту» в Сбербанке.

При этом эту биометрическую идентификацию можно проводить на уже установленных банком терминалах, которые принимают «оплату улыбкой».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» отмечают, что основное неудобство этого способа аутентификации заключается в том, что слепки придется собирать заново, в то время как биометрия по лицу у банков уже есть. Вместе с тем преимущество новой формы аутентификации заключается в том, что эту биометрию банк может собирать самостоятельно и не обязан ею делиться с государством.