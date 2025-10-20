Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров 16 октября президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

В российском дипведомстве сообщили, что 20 октября произошел телефонный разговор главы МИД РФ с государственным секретарем США. Стороны обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина с Трампом, которые состоялись 16 октября.

Ранее 16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным заявил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии.

