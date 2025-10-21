В Госдуме предложили признать криптовалюту общим имуществом супругов
В Государственной думе предложили законодательно закрепить возможность признания криптовалюты совместно нажитым имуществом супругов. Соответствующий проект федерального закона направлен на отзыв в правительство России и в Банк России, сообщает РИА Новости.
Инициатором выступил депутат от партии «Единая Россия», член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Документ предполагает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса РФ. Согласно проекту, цифровая валюта, приобретённая одним из супругов во время брака, будет считаться общим имуществом, а активы, купленные до брака или полученные безвозмездно, останутся личной собственностью.
В пояснительной записке отмечается, что с ростом цифровизации экономики криптовалюта всё чаще используется россиянами в качестве инструмента инвестиций и накоплений. При этом отсутствие чётких норм семейного законодательства в отношении таких активов создаёт правовую неопределённость при разделе имущества.
Автор инициативы подчеркнул, что новый закон позволит защитить имущественные права супругов и обеспечить соблюдение принципа равенства, закреплённого в Конституции Российской Федерации.
Существующие в мире криптовалюты это вторичные деньги в виде виртуальных цифровых денег и поэтому не имеют под собой прямого копирования затрат труда. Их "ценность" всего лишь базируется на ценности мировых валют и при их девальвации тоже автоматически девальвируются. Главная их функция это финансовая спекуляция в виде перелива денег из одной мировой валюты в другую.
К сожалению настоящая криптовалюта, как общемировая, так и отдельно по странам его майнинга, пока не стала критерием поэтапных трудозатрат каждого лица при производстве продукции или оказание материальных услуг и она станет единым измерителем труда только тогда когда мировая экономика будет управляться из единого центра.
Самое грубая характеристика криптовалюты это что они те же именные продуктовые карточки времен войны которые люди получали в трудные годы от государства, но сегодня эти карточки печатаются (майнингуются) не государством, а независимыми от него структурами и даже отдельной личностью и пускаются в финансовый оборот как электронный дубликат обычных денег. При этом не путайте цифровые деньги ЦБ РФ с биткойном или другой криптой хотя они все виртуальные, но есть коренное отличие. "Цыфра" ЦБ РФ этот элемент цифрового рабства и управления доходами и расходами клиента банка, то есть тех граждан и организаций прикрепленные к банку административно.
У спортиков из ГД может быть и не такое...
Брачные аферистки прибалдеют
может виртуальная запись быть имуществом?