В Госдуме предложили признать криптовалюту общим имуществом супругов

08:10 21.10.2025

В Государственной думе предложили законодательно закрепить возможность признания криптовалюты совместно нажитым имуществом супругов. Соответствующий проект федерального закона направлен на отзыв в правительство России и в Банк России, сообщает РИА Новости.

Инициатором выступил депутат от партии «Единая Россия», член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Документ предполагает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса РФ. Согласно проекту, цифровая валюта, приобретённая одним из супругов во время брака, будет считаться общим имуществом, а активы, купленные до брака или полученные безвозмездно, останутся личной собственностью.

В пояснительной записке отмечается, что с ростом цифровизации экономики криптовалюта всё чаще используется россиянами в качестве инструмента инвестиций и накоплений. При этом отсутствие чётких норм семейного законодательства в отношении таких активов создаёт правовую неопределённость при разделе имущества.

Автор инициативы подчеркнул, что новый закон позволит защитить имущественные права супругов и обеспечить соблюдение принципа равенства, закреплённого в Конституции Российской Федерации.