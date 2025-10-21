Санаэ Такаичи стала первой женщиной-премьером в истории Японии
21 октября 2025 года парламент Японии избрал Санаэ Такаичи новым премьер-министром страны — впервые в истории государства этот пост заняла женщина. За кандидатуру 64-летней Такаичи проголосовали 237 депутатов нижней палаты парламента, правда со второй попытки.
Такаичи возглавляет правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) и сменила на этом посту Шигэру Исибу, ушедшего в отставку в августе текущего года. Её кандидатура была поддержана после заключения коалиционного соглашения с партией «Japan Innovation Party», что позволило сформировать новое правительство.
Известная своими консервативными взглядами и близостью к курсу бывшего премьера Синдзо Абэ, Санаэ Такаичи заявила, что её приоритетами станут укрепление национальной обороны, возможный пересмотр конституции, а также более жёсткая иммиграционная политика.
Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей нравится политический стиль и манера бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов стремление «сделать Японию сильной», «вернуть ей на вершину», «вырваться из застоя», «дать надежду будущему детей».
Формирование нового кабинета министров проходит в условиях политической неопределённости: коалиция не располагает устойчивым большинством, что может осложнить реализацию экономических и социальных инициатив.
Ну все, кранты Японии..
из ЛДПР
БизнеЦ теперь самураям
Нет, никогда нам не понять этих нИппонцев. С одной стороны нация, вспарывающая себе животы за сохранение чести, а с другой пословицы в в вольном переводе звучащие как "Это гордость нищего, что он не вор!". Ну а жить с ними надо по прЫнцЫпу - если ты веришь всему, что читаешь, лучше не читай. Как-то так.
этот, как его, - никос на букву "с" подарил донни "картину с намеком"
пущай теперича и даме подарит что-то типо "Женщина, отрезающая подол кимоно":
Путь вакидзасе
Тепло сохранит
Отчего дома