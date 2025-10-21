Санаэ Такаичи стала первой женщиной-премьером в истории Японии

21 октября 2025 года парламент Японии избрал Санаэ Такаичи новым премьер-министром страны — впервые в истории государства этот пост заняла женщина. За кандидатуру 64-летней Такаичи проголосовали 237 депутатов нижней палаты парламента, правда со второй попытки.

Такаичи возглавляет правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) и сменила на этом посту Шигэру Исибу, ушедшего в отставку в августе текущего года. Её кандидатура была поддержана после заключения коалиционного соглашения с партией «Japan Innovation Party», что позволило сформировать новое правительство.

Известная своими консервативными взглядами и близостью к курсу бывшего премьера Синдзо Абэ, Санаэ Такаичи заявила, что её приоритетами станут укрепление национальной обороны, возможный пересмотр конституции, а также более жёсткая иммиграционная политика.

Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей нравится политический стиль и манера бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов стремление «сделать Японию сильной», «вернуть ей на вершину», «вырваться из застоя», «дать надежду будущему детей».

Формирование нового кабинета министров проходит в условиях политической неопределённости: коалиция не располагает устойчивым большинством, что может осложнить реализацию экономических и социальных инициатив. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 21.10.2025, 13:54
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Нет, никогда нам не понять этих нИппонцев. С одной стороны нация, вспарывающая себе животы за сохранение чести, а с другой пословицы в в вольном переводе звучащие как "Это гордость нищего, что он не вор!". Ну а жить с ними надо по прЫнцЫпу - если ты веришь всему, что читаешь, лучше не читай. Как-то так.

  5. 21.10.2025, 12:24
    Гость: Нкьлнл

    этот, как его, - никос на букву "с" подарил донни "картину с намеком"
    пущай теперича и даме подарит что-то типо "Женщина, отрезающая подол кимоно":
    Путь вакидзасе
    Тепло сохранит
    Отчего дома

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Геополитика без «красных линий»
Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором
Путин утвердил новую концепцию миграционной политики России
Избранное
Андрей Кудин «Всем моим встречам разлука улыбалась»
Егор Летов «Мертвый сезон» (3CD)
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Кошка Сашка «Сохрани» (интернет-сингл)
На ревякинской конференции установили степень соавторства Янки Дягилевой в песне «Калинова моста»
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
Махно «Прошлогодний снег» (переиздание + тестовый тираж)
Компания Тимура Турлова скупает активы в США
Эрнесто Заткнитесь «Mahallesi» (интернет-сингл)
«Торговая война двух крупнейших экономик мира — США и Китая — помимо явных угроз, открывает остальному миру и небывалые возможности»
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации