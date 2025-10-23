Глава Агентства по страхованию вкладов задержан по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали в столице главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий по делу о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По данным СМИ, Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации этого аквапарка.

  3. 23.10.2025, 21:17
    Гость: Ну

    вот как таких на Луну пускать,будут слать главному одни красивые презентации.Даже под собой европейский унитаз украдут.

  5. 23.10.2025, 19:38
    Гость: Салтыков-Щедрин

    Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?

