Глава Агентства по страхованию вкладов задержан по делу о мошенничестве
Правоохранители задержали в столице главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий по делу о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.
Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По данным СМИ, Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации этого аквапарка.
