Путин дал поручения по поддержке семей

Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он назвал семью фундаментальной основой российского общества, а ее поддержку — однозначным приоритетом. РИА Новости приводит главные заявления главы государства.

О целях демографической политики

Владимир Путин указал на то, что решение демографических проблем — задача всех уровней власти, а руководство нацелено на комплексный подход к решению задач демографии. При этом особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей традиционных религий, а также поддержка СМИ. Особое внимание на заседании было уделено поддержке многодетной семьи:

  • Многодетные семьи должны стать нормой для России.
  • Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.
  • Снижение рождаемости стало глобальным вызовом в мире, Россия – не исключение: "Страны мира выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции. Россия же может ответить на них развитием собственного демографического потенциала, поддержки традиций многодетной семьи".
  • Поддержка семьи — важнейшее направление всех национальных проектов: "Создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей — важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития".
  • Рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления.
  • Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия: "Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, конечно, молодые, прежде всего, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо".
  • Нужно донастраивать поддержку студенческих семей и поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости.
  • Нужно, чтобы молодежь не выбирала между родительскими обязанностями и учебой или карьерой: "А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали - им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры".

О финансовой поддержке

  • В России уже есть набор востребованных инструментов поддержки семей: в него входят материнский капитал, единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека.
  • Правительство пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, власти продолжат их совершенствовать.
  • Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов.
  • Идея маткапитала оказалась очень удачной, нужно думать о ее совершенствовании, при этом прежде всего нужно защитить интересы женщин и детей: "Он хоть и называется семейным иногда, я назвал его именно материнским капиталом неслучайно — надо защитить интересы женщины и ребенка. Прошу вас относиться к этому очень аккуратно".
  • При совершенствовании программы материнского капитала важно не распылить его на второстепенные вещи.
  • Система социальной поддержки должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми.
  • Без финансовой поддержки семей трудно решать демографические проблемы.


Совет по реализации государственной демографической и семейной политики был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В состав Совета входят представители федеральной и региональной власти, общественных и некоммерческих объединений, научного и предпринимательского сообщества.
 

