Правительство РФ спишет около 28 млрд рублей задолженности 15 регионов

17:47 13.11.2025

Порядка 28 млрд рублей долгов российских регионов будет списано в рамках программы их поддержки, начатой президентом РФ. О решении объявил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Премьер напомнил об инициированной главой государства программе списания двух третей задолженности субъектов Федерации, "чтобы можно было снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства в первую очередь на модернизацию инфраструктуры, на жилищно-коммунальное хозяйство, на переселение граждан из аварийного жилья, а также на закупку общественного транспорта".

"Такими инструментами в текущем году воспользовались уже больше половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 млрд рублей, - указал Мишустин. - Теперь мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны".

"Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам, их семьям, компенсируя расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях", - сказал глава кабмина.