Правительство РФ спишет около 28 млрд рублей задолженности 15 регионов
Порядка 28 млрд рублей долгов российских регионов будет списано в рамках программы их поддержки, начатой президентом РФ. О решении объявил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Премьер напомнил об инициированной главой государства программе списания двух третей задолженности субъектов Федерации, "чтобы можно было снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства в первую очередь на модернизацию инфраструктуры, на жилищно-коммунальное хозяйство, на переселение граждан из аварийного жилья, а также на закупку общественного транспорта".
"Такими инструментами в текущем году воспользовались уже больше половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 млрд рублей, - указал Мишустин. - Теперь мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны".
"Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам, их семьям, компенсируя расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях", - сказал глава кабмина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
местных коррупционеров,так будет правильней.Но на Украине все равно хуже.
странно....
обычно только бантустанам списывают миллиарды. долларов.
хоть что то
Объем списания
задолженности
Республика Дагестан 659730890
Республика Карелия 1612142710,59
Республика Хакасия 857039107,53
Чеченская Республика 1040000000
Забайкальский край 4258329326,46
Ставропольский край 551615257,07
Волгоградская область 925625372,1
Ивановская область 1854655604,18
Калининградская область 3161145754,42
Омская область 2079548029,5
Орловская область 976679809,59
Пензенская область 1877852183,68
Псковская область 708903289,27
Смоленская область 4275745066,67
Томская область 3075490265,8
Всего 27914502666,86
а что это даст простым людям? Да , чиновникам это праздник . Не нужно пережевать за разворованное и потраченное бестолково и не целевые расходы. А спокойно подумать как дальше воровать, откатывать и покупать новогодние елочки по несколько миллионов а заодно и себе премии к новому году за эффективное функционирование икономики...