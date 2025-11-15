Законопроект о пожизненном содержании судей вызвал споры в Госдуме

14:58 15.11.2025

Госдума 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о пожизненном денежном содержании судей. Во время обсуждения этого вроде бы проходного вопроса неожиданно возникла бурная дискуссия. Коммунисты и эсеры выразили недовольство привилегированным положением судей и подняли вопрос о коррупции в судебной системе и справедливости судебных решений, пишет «Коммерсант».

Законопроект, предусматривающий сохранение прежнего размера ежемесячного пожизненного содержания судей, если они перед отставкой перешли на нижестоящую должность, внес в Думу Верховный суд (ВС). Секретарь пленума ВС Олег Зателепин, обосновывая актуальность вопроса, рассказал, что сейчас пожизненное содержание судей рассчитывается по последней должности, из-за чего председатели и зампреды судов не хотят после отставки работать на более низкой должности. Принятие поправок, по его мнению, будет способствовать «укреплению кадрового потенциала судебной системы».

Анжелика Глазкова (КПРФ) поинтересовалась, почему судьи, которые и так «не самая низкооплачиваемая в нашей стране категория граждан», оказываются в привилегированном положении по отношению к силовикам, учителям и врачам, чья пенсия рассчитывается по последней должности, даже если она ниже. Представитель ВС возразил, что в отношении военнослужащих тоже действует порядок, предлагаемый для судей.

У Федота Тумусова («Справедливая Россия», СР) сложилось впечатление, что «мы идем на поводу у капризов уважаемых судей», отказывающихся переходить на нижестоящую должность после отставки. «Вот суды когда превратятся в орган власти, где решаются вопросы справедливости?» — спросил депутат. Олег Зателепин заверил, что судебная система «продолжит развиваться в сторону справедливости».

Михаил Матвеев (КПРФ) признался, что понимает логику высоких доходов судей («когда судья хорошо обеспечен, ему не надо брать взятки»), но захотел увидеть статистику, которая бы доказывала такую взаимосвязь. Зателепин ответил, что подобными данными не располагает.

Андрей Кузнецов (СР) попросил информацию о кадровых проблемах в судебной системе, но и ее у секретаря пленума ВС не оказалось.

Наконец, Вячеслав Мархаев (КПРФ) предложил огласить средний размер пожизненного содержания судьи, но и тут Олег Зателепин ушел от прямого ответа, сказав лишь, что он превышает МРОТ.

Спикер Вячеслав Володин и представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх поддержали законопроект, подчеркнув независимость судебной власти и высокие зарплаты депутатов.

«Вы, извините меня за бестактность, денежное содержание получаете тоже не как учителя и врачи. Давайте отрабатывать свой хлеб честно»,— обратился к депутатам Гарри Минх.

Он также упрекнул коммунистов и эсеров в том, что они, чтобы «поглумиться над судебной властью», задают вопросы, на которые «нет ответов»

Документ был принят подавляющим большинством в 387 голосов. Против выступил один парламентарий, воздержавшихся не было.