В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС

21:31 18.11.2025

В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылклой на указ главы республики Дениса Пушилина.

Обстановку в ДНР также признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили председателя правительства Андрея Черткова. Главам местных администраций поручили организовать постоянный мониторинг ситуации, создать комиссии для фиксации нарушений условий жизни и потери самого необходимого имущества, а также подготовить документы для оказания помощи пострадавшим.

Рано утром во вторник Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.