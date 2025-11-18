В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС

© KM.RU, Алексей Белкин

В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылклой на указ главы республики Дениса Пушилина.

Обстановку в ДНР также признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили председателя правительства Андрея Черткова. Главам местных администраций поручили организовать постоянный мониторинг ситуации, создать комиссии для фиксации нарушений условий жизни и потери самого необходимого имущества, а также подготовить документы для оказания помощи пострадавшим.

Рано утром во вторник Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU
Все многоквартирные дома в России обязали создать чаты жильцов в Max
© KM.RU, Алексей Белкин
Статистика тщеславия: Росстат гордо сообщает о низкой безработице. Но это — миф
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Сергей Кириенко © KM.RU
Кириенко назвал общую мечту всех россиян
Избранное
В Сети появилась петиция «рассерженных вкладчиков» «ОТП Банка»
Сказки Черного Города feat. Черный обелиск и Арктида «Звездочет» (интернет-сингл)
Антон Горбунов «04.04»
Antuanellli «Выйду на улицу»
Драматический пластический спектакля «П — значит принятие», 2 декабря, «Планета КВН»
negative zero «Прекрасна как море» (интернет-сингл)
Доев Дмитрий Витальевич
Мечта (Кузя УО) «Математика»
Сергей Черняховский. Память о революции: сотношение штыков
Скворцы Степанова feat. Площадь Восстания «Все хорошо» (интернет-сингл)
Самые интересные факты про эндорфин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации