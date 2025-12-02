В Кремле проходят переговоры Путина и Уиткоффа

22:15 2.12.2025

Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. С американской — зять американского лидера Джаред Кушнер.

Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Ожидается, что сегодня он представит Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.