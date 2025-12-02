В Кремле проходят переговоры Путина и Уиткоффа

Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. С американской — зять американского лидера Джаред Кушнер.

Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Ожидается, что сегодня он представит Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Украина отвергла три главных условия мирного плана США
Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков: коррупционный скандал «шатает» Украину
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Избранное
Россиян ожидает очередное повышение тарифов ЖКХ?
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Лидер «Тайм-Аута» обрел «духовую секту» по случаю юбилея
Кинопремьера «Концерт отменяется»: зачем мой шкаф служил тебе жилищем
Сергей Черняховский. Между наукой и декретом
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
Люди гибнут за титан. Американцы нашли новую причину войны на Украине
Сергей Черняховский. Лукавство лукавой экономики
Наконечный «После меня» (ЕР)
Операция «Союзная сила», или «Гуманитарная миссия» с обедненным ураном
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации