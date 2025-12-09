"Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области"

14:30 9.12.2025

В Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Самолет упал в безлюдном районе. К месту происшествия вылетели поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они установят причины ЧП и судьбу экипажа, отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, По данным SHOT, на месте крушения возле Уводьского водохранилища специалисты нашли пока фрагменты самолёта — на земле и воде. По предварительным данным, АН-22 разрушился на части. Экипаж из 7 человек, предварительно, погиб.

Военно-транспортный Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, разработан авиапредприятием "Антонов".