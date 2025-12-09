Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
В Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Самолет упал в безлюдном районе. К месту происшествия вылетели поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они установят причины ЧП и судьбу экипажа, отметили в ведомстве.
По данным Telegram-канала Shot, По данным SHOT, на месте крушения возле Уводьского водохранилища специалисты нашли пока фрагменты самолёта — на земле и воде. По предварительным данным, АН-22 разрушился на части. Экипаж из 7 человек, предварительно, погиб.
Военно-транспортный Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, разработан авиапредприятием "Антонов".
Может быть без ремонта еще бы и полетал...
Официально самолеты Ан-22 были с 2024 уже списаны т.е. отранены от экплуатации. Судя по всему взлетевший Ан-22 был неисправен, ибо находящеися в эксплуатации самолеты имеют регулярные проверки состояний всей агрегатов, проходят проверки в ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть), предварительные
и предполетные подготовки и имеют понятно соотв. обученные экипажи.
После ремонта навернулся !кошмарррр!
И - главное:обязательно что-то от чего то,типа от детских садов героически "отводили" ...хачем эта БРЕХНЯ ?
а совершил жесткую посадку.Ошибаться можно,а врать нельзя!Низя врать!
сразу после РЕМОНТА!