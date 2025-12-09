Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

В Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Самолет упал в безлюдном районе. К месту происшествия вылетели поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они установят причины ЧП и судьбу экипажа, отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, По данным SHOT, на месте крушения возле Уводьского водохранилища специалисты нашли пока фрагменты самолёта — на земле и воде. По предварительным данным, АН-22 разрушился на части. Экипаж из 7 человек, предварительно, погиб. 

Военно-транспортный Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, разработан авиапредприятием "Антонов".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.12.2025, 16:23
    Гость: rick

    "Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области"
    ---
    Официально самолеты Ан-22 были с 2024 уже списаны т.е. отранены от экплуатации. Судя по всему взлетевший Ан-22 был неисправен, ибо находящеися в эксплуатации самолеты имеют регулярные проверки состояний всей агрегатов, проходят проверки в ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть), предварительные
    и предполетные подготовки и имеют понятно соотв. обученные экипажи.

  3. 09.12.2025, 15:24
    Гость: Оллес

    После ремонта навернулся !кошмарррр!
    И - главное:обязательно что-то от чего то,типа от детских садов героически "отводили" ...хачем эта БРЕХНЯ ?

  4. 09.12.2025, 15:19
    Гость: не потерпел крушение

    а совершил жесткую посадку.Ошибаться можно,а врать нельзя!Низя врать!

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Россияне «не заметят» повышение НДС?
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
Коллаж © KM.RU
Госдеп раскрыл детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинцами
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Избранное
Сергей Галанин попрощался с бывшими друзьями песней Высоцкого
Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
«Неспециалисты с высшим образованием»
Кинопремьера «Три брата»: горячие чилийские «Братья Карамазовы»
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
Средняя Саксония: поворот или раскол
Созвездие N «Вечная машина танцпола» (интернет-сингл)
Самый интеллигентный рок-музыкант (памяти Сергея Левитина)
Оркестр «Глобалис» (Наш Симфорок, 25 лет), 6 ноября, Base
«Алиса» подготовила поклонников к Великому Посту концертом в Горбушке
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации