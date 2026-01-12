Гладков заявил о «катастрофической» ситуации в Белгородской области

По состоянию на 12 января ситуация с поставкой энергоресурсов населению и экономике Белгородской области в условиях продолжающихся обстрелов остается крайне тяжелой, заявил на заседании правительства губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, потери энергетических мощностей — «практически катастрофичные во всех направлениях». Меры, предпринимаемые властями для решения проблем, глава региона назвал колоссальными.

«Конечно, мы в таком объеме такие проблемы еще не проживали. Данная проблема может охватить полностью Белгородскую область, а это 1,5 млн человек, все 22 муниципальных образования»,— приводит слова Гладкова «Коммерсант».

Ракетный удар по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен в ночь на 9 января. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев остались без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой.

Глава региона подверг критике работу супермаркетов сети «Пятерочка» во время отключения света. Он поручил подготовить обращение в прокуратуру, чтобы наладить взаимодействие с федеральным руководством сети и обеспечить торговые точки резервной генерацией. Губернатор подчеркнул, что оставлять людей без продуктов при подобных обстоятельствах недопустимо, а обеспечить магазины генераторами — задача бизнеса, извлекающего крупную прибыль в регионе.

«Мы не будем снимать генераторы с котельных, школ и детских садов и ставить их на торговые сети. Это коммерческие предприятия, которые зарабатывают большой объем прибыли, и могут позволить защитить свою же собственность»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

  1. 13.01.2026, 11:35
    Гость: Васечкин

    «Все цели и задачи СВО будут выполнены» хочется спросить, какой ценой? Видимо Кремль предусмотрел все последствия выполнения «задач СВО» и недостаточно делает для защиты области или не может обеспечить безопасность? тут ситуация такая, что по мере появления у украинцев всё более дальнобойных средств поражения, нужно ожидать расширение радиуса поражаемых территорий России, принцип взаимного обмена ударов по территориям противника никто не отменял, на войне как на войне и не надо удивляться или (как некоторые) закатывать истерики, когда с обеих сторон простые люди сидят без тепла и света. Ну и для кремлёвских (очевидно) та же Белгородская область где-то далеко, а Московская область и Москва рядом, может поэтому такое отношение к белогорцам?

  4. 13.01.2026, 10:00
    Гость: Ал

    Таки пусть уже определятся мы воюем или коммерцией балуемся?
    А то, ишь, назначили виноватых. Нехорошо получается. Не по- буржуински!

  5. 13.01.2026, 09:51
    Гость: ДМБ76

    Выходит о призыве президента создать буферную зону на границе с Украиной забыли на фоне успешного продвижения ВС РФ на линии соприкосновения. Судя по списку российских миллиардеров в журнале Форбс средства есть. В чем жело господа предприниматели ?

