Гладков заявил о «катастрофической» ситуации в Белгородской области
По состоянию на 12 января ситуация с поставкой энергоресурсов населению и экономике Белгородской области в условиях продолжающихся обстрелов остается крайне тяжелой, заявил на заседании правительства губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, потери энергетических мощностей — «практически катастрофичные во всех направлениях». Меры, предпринимаемые властями для решения проблем, глава региона назвал колоссальными.
«Конечно, мы в таком объеме такие проблемы еще не проживали. Данная проблема может охватить полностью Белгородскую область, а это 1,5 млн человек, все 22 муниципальных образования»,— приводит слова Гладкова «Коммерсант».
Ракетный удар по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен в ночь на 9 января. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев остались без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой.
Глава региона подверг критике работу супермаркетов сети «Пятерочка» во время отключения света. Он поручил подготовить обращение в прокуратуру, чтобы наладить взаимодействие с федеральным руководством сети и обеспечить торговые точки резервной генерацией. Губернатор подчеркнул, что оставлять людей без продуктов при подобных обстоятельствах недопустимо, а обеспечить магазины генераторами — задача бизнеса, извлекающего крупную прибыль в регионе.
«Мы не будем снимать генераторы с котельных, школ и детских садов и ставить их на торговые сети. Это коммерческие предприятия, которые зарабатывают большой объем прибыли, и могут позволить защитить свою же собственность»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.
«Все цели и задачи СВО будут выполнены» хочется спросить, какой ценой? Видимо Кремль предусмотрел все последствия выполнения «задач СВО» и недостаточно делает для защиты области или не может обеспечить безопасность? тут ситуация такая, что по мере появления у украинцев всё более дальнобойных средств поражения, нужно ожидать расширение радиуса поражаемых территорий России, принцип взаимного обмена ударов по территориям противника никто не отменял, на войне как на войне и не надо удивляться или (как некоторые) закатывать истерики, когда с обеих сторон простые люди сидят без тепла и света. Ну и для кремлёвских (очевидно) та же Белгородская область где-то далеко, а Московская область и Москва рядом, может поэтому такое отношение к белогорцам?
но вы держитесь, мы за вами как за каменной стеной.
еще посленовогодний отпуск от переедания. Они еще
не придумали как соврать.
Таки пусть уже определятся мы воюем или коммерцией балуемся?
А то, ишь, назначили виноватых. Нехорошо получается. Не по- буржуински!
Выходит о призыве президента создать буферную зону на границе с Украиной забыли на фоне успешного продвижения ВС РФ на линии соприкосновения. Судя по списку российских миллиардеров в журнале Форбс средства есть. В чем жело господа предприниматели ?