Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году.
По данным ведомства, для получения аттестата российским школьникам необходимо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в вуз требуется набрать 36 баллов по русскому языку, пишет ТАСС.
Согласно документу, из предметов по выбору самый высокий порог установлен для сдачи обществознания - 42 балла. Для информатики - 40 баллов, географии - 37 баллов, для биологии, физики и химии - 36 баллов, по истории и литературе - 32 балла, по профильной математике - 27, а по иностранным языкам - 22 балла.
Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов утверждаются Минобрнауки для подведомственных ему высших учебных заведений (это значительная часть вузов страны), однако некоторые университеты и институты не входят в эту систему. Другие ведомства могут устанавливать для своих отраслевых вузов (транспортных, сельскохозяйственных и так далее) другие минимальные пороги.
В свою очередь минимальные баллы для получения аттестата утверждаются Рособрнадзором, и они ниже, чем для поступления в вузы Минобрнауки.
