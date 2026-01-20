Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году.

По данным ведомства, для получения аттестата российским школьникам необходимо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в вуз требуется набрать 36 баллов по русскому языку, пишет ТАСС.

Согласно документу, из предметов по выбору самый высокий порог установлен для сдачи обществознания - 42 балла. Для информатики - 40 баллов, географии - 37 баллов, для биологии, физики и химии - 36 баллов, по истории и литературе - 32 балла, по профильной математике - 27, а по иностранным языкам - 22 балла.

Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов утверждаются Минобрнауки для подведомственных ему высших учебных заведений (это значительная часть вузов страны), однако некоторые университеты и институты не входят в эту систему. Другие ведомства могут устанавливать для своих отраслевых вузов (транспортных, сельскохозяйственных и так далее) другие минимальные пороги.

В свою очередь минимальные баллы для получения аттестата утверждаются Рособрнадзором, и они ниже, чем для поступления в вузы Минобрнауки.

  2. 20.01.2026, 10:51
    Гость: VKPb

    Совершенно позорная британская система для британских колоний, вместо экзаменов СССР и серьёзного образования! Поделку на образование и его имитацию давно пора закончить и вернуть собственное лучшее из России-СССР!

  3. 20.01.2026, 10:26
    Гость: Влад

    Ну да, давайте ещё больше мигрантов в вузах за счёт русских. Совсем уже ополоумели. А потом будем дико удивляться тому, что не можем даже один гражданский самолёт произвести от и до. В СССР аульщиков подтягивали до уровня остальной русской России, а теперь всю Россию опускают до уровня средневековых аульщиков.

