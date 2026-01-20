Главу Звездного городка обвинили во взятке в 365 тыс. рублей

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский обвиняется в получении взятки в 365 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Как установило следствие, 16 января 2026 года Баришевский через посредников получил от предпринимателя взятку в сумме 365 тыс. рублей "за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта", - говорится в сообщении".

В СК отметили, что вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение главе ЗАТО городского округа Звездный городок, его знакомым и местному предпринимателю. В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и дачи взятки. 

  1. 20.01.2026, 21:19
    Гость: Ага

    365 тыс. руб. взятки? Да по российским меркам и на фоне остальных чинуш он практически святой.

  2. 20.01.2026, 21:18
    Гость: ну

    снова удивили. Да такое в каждом городе только не такие смешные суммы на вечерок погудеть с девчонками .

