Главу Звездного городка обвинили во взятке в 365 тыс. рублей

15:39 20.01.2026

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский обвиняется в получении взятки в 365 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Как установило следствие, 16 января 2026 года Баришевский через посредников получил от предпринимателя взятку в сумме 365 тыс. рублей "за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта", - говорится в сообщении".

В СК отметили, что вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение главе ЗАТО городского округа Звездный городок, его знакомым и местному предпринимателю. В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и дачи взятки.