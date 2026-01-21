Володин призвал фотожурналистов не издеваться над депутатами

Стоп-кадр из видеотрансляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал фотожурналистов не высмеивать депутатов. С таким обращением он выступил накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента, пишут «Ведомости».

В начале заседания спикер ГД порекомендовал фотожурналистам не торопиться, занимая места на балконе, чтобы не упасть.

«Кстати, когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», – обратил внимание Володин.

Парламентарий добавил, что не разделяет отношение прессы к своим коллегам и другим людям, когда они руководствуются принципом «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

«Неправильно это. Это, кстати, все разрушает. А если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят?» – отметил он, особенно обратив внимание на мужчин в профессии, подчеркнув, что это не мужской поступок.

Володин отметил, что говорит об этом публично, понимая, что «отгребет, потому что все привыкли так себя вести». По его словам, если у журналистов есть желание, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами они «замерзли в 1990-х гг. или даже в конце 1980-х гг.», то сначала нужно перестроить себя, а потом уже оценивать других.

  1. 21.01.2026, 17:41
    Гость: Если

    провести честные свободные выборы в думу, сколько из нынешних прошли бы? Ни один, включая володина.

  2. 21.01.2026, 17:20
    Гость: Громко зевая

    Разумеется, нельзя снимать спящих депутатов или их же, ржущих в телефон.

  3. 21.01.2026, 17:10
    Гость: Вывод таков.

    Володин сам не далеко откатился от депутатов. Видать тоже любитель поспать на заседаниях.

  4. 21.01.2026, 17:02
    Гость: ..

    ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ САМИ НЕ ПЕРЕСТУПАЮТ ЧЕРЕЗ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ И НЕ ВЫНОСЯТ ТАКИЕ ЗАКОНЫ! ЕКТ ИМ ВЕРЫ У НАРОДА!

Все комментарии (21)
Кинопремьера «Розовое облако»: Не хочу в Бразилию - там ковид всесилен
