Володин призвал фотожурналистов не издеваться над депутатами

10:52 21.01.2026

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал фотожурналистов не высмеивать депутатов. С таким обращением он выступил накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента, пишут «Ведомости».

В начале заседания спикер ГД порекомендовал фотожурналистам не торопиться, занимая места на балконе, чтобы не упасть.

«Кстати, когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», – обратил внимание Володин.

Парламентарий добавил, что не разделяет отношение прессы к своим коллегам и другим людям, когда они руководствуются принципом «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

«Неправильно это. Это, кстати, все разрушает. А если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят?» – отметил он, особенно обратив внимание на мужчин в профессии, подчеркнув, что это не мужской поступок.

Володин отметил, что говорит об этом публично, понимая, что «отгребет, потому что все привыкли так себя вести». По его словам, если у журналистов есть желание, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами они «замерзли в 1990-х гг. или даже в конце 1980-х гг.», то сначала нужно перестроить себя, а потом уже оценивать других.