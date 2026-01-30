В деле о масштабной атаке БПЛА на военные аэродромы РФ появились обвиняемые

11:04 30.01.2026

Четыре водителя-дальнобойщика из Челябинска стали первыми обвиняемыми по громкому уголовному делу о серии атак беспилотников на военные аэродромы России, произошедших 1 июня 2025 года. Им предъявлены обвинения в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего материальный ущерб на два миллиарда рублей, пишет МК.

Басманный суд Москвы 28 января продлил срок содержания под стражей двум из них — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Еще двое фигурантов — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев — также находятся под стражей. По версии следствия, они входили в организованную группу, созданную по указанию неустановленных лиц из руководства СБУ для транспортировки контейнеров с беспилотниками.

Расследование установило, что водители официально везли каркасные дома, внутри которых были скрыты дроны со взрывчаткой. После прибытия трейлеров в районы военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях операторы СБУ дистанционно активировали аппараты. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Все задержанные водители вину не признают, утверждая, что были использованы «втемную» и не знали о реальном содержании груза. В международном розыске объявлены предполагаемые организаторы — украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы, а также некий Борисовский.