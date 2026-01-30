В деле о масштабной атаке БПЛА на военные аэродромы РФ появились обвиняемые
Четыре водителя-дальнобойщика из Челябинска стали первыми обвиняемыми по громкому уголовному делу о серии атак беспилотников на военные аэродромы России, произошедших 1 июня 2025 года. Им предъявлены обвинения в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего материальный ущерб на два миллиарда рублей, пишет МК.
Басманный суд Москвы 28 января продлил срок содержания под стражей двум из них — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Еще двое фигурантов — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев — также находятся под стражей. По версии следствия, они входили в организованную группу, созданную по указанию неустановленных лиц из руководства СБУ для транспортировки контейнеров с беспилотниками.
Расследование установило, что водители официально везли каркасные дома, внутри которых были скрыты дроны со взрывчаткой. После прибытия трейлеров в районы военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях операторы СБУ дистанционно активировали аппараты. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.
Все задержанные водители вину не признают, утверждая, что были использованы «втемную» и не знали о реальном содержании груза. В международном розыске объявлены предполагаемые организаторы — украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы, а также некий Борисовский.
Вот дают.А интересно знали эти водилы о грузе,или прикидываются?
Ты изучал материалы дела?
Как ни крути, косяк спецслужб, так откровенно облажаться, видать разнос был сильный, надо же было найти крайних, вот водители и оказались виноваты, хотя доказательств в организации преступного сообщества нет, дело резонансное, нельзя было спустить на тормозах, это как всё выглядит со стороны.
Ни один уважающий себя водитель, ни за какие большие деньги не согласился бы ОСОЗНАНО транспортировать контейнеры с беспилотниками начинённые взрывчатым веществом, от том, что водители были использованы в темную, показывает что водитель, Пытиков, погиб на месте во время атаки.
Если бы Пытков знал о содержание взрывчатого вещества в транспортируемого груза, то Пытиков не находился с опасным грузом рядом, а удалился бы за КИЛОМЕРТЫ. Аминь!
вправду такой наивный ?