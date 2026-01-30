В деле о масштабной атаке БПЛА на военные аэродромы РФ появились обвиняемые

Четыре водителя-дальнобойщика из Челябинска стали первыми обвиняемыми по громкому уголовному делу о серии атак беспилотников на военные аэродромы России, произошедших 1 июня 2025 года. Им предъявлены обвинения в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего материальный ущерб на два миллиарда рублей, пишет МК.

Басманный суд Москвы 28 января продлил срок содержания под стражей двум из них — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Еще двое фигурантов — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев — также находятся под стражей. По версии следствия, они входили в организованную группу, созданную по указанию неустановленных лиц из руководства СБУ для транспортировки контейнеров с беспилотниками.

Расследование установило, что водители официально везли каркасные дома, внутри которых были скрыты дроны со взрывчаткой. После прибытия трейлеров в районы военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях операторы СБУ дистанционно активировали аппараты. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Все задержанные водители вину не признают, утверждая, что были использованы «втемную» и не знали о реальном содержании груза. В международном розыске объявлены предполагаемые организаторы — украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы, а также некий Борисовский.

  3. 30.01.2026, 14:59
    Гость: Васечкин

    Как ни крути, косяк спецслужб, так откровенно облажаться, видать разнос был сильный, надо же было найти крайних, вот водители и оказались виноваты, хотя доказательств в организации преступного сообщества нет, дело резонансное, нельзя было спустить на тормозах, это как всё выглядит со стороны.

  4. 30.01.2026, 14:11
    Гость: Гость: ВОТ ТАК.

    Ни один уважающий себя водитель, ни за какие большие деньги не согласился бы ОСОЗНАНО транспортировать контейнеры с беспилотниками начинённые взрывчатым веществом, от том, что водители были использованы в темную, показывает что водитель, Пытиков, погиб на месте во время атаки.
    -
    Если бы Пытков знал о содержание взрывчатого вещества в транспортируемого груза, то Пытиков не находился с опасным грузом рядом, а удалился бы за КИЛОМЕРТЫ. Аминь!

