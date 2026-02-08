Бывшая жена банкира Галицкого покончила с собой после ареста

22:53 8.02.2026

Алия Галицкая, бывшая жена банкира, одного из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners, бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого, покончила с собой после ареста по делу о вымогательстве $150 млн у экс-супруга. Изначально утверждалось, что женщину нашли мертвой в следственном изоляторе, однако ФСИН опровергла эту информацию: как подчеркнули в ведомстве, Галицкая в СИЗО не поступала, пишет Газета.RU.

Впоследствии правозащитница и член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила, что тело Галицкой обнаружили в изоляторе временного содержания в Истре.

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — написала Меркачева в Telegram.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что 7 февраля в ИВС было обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, по факту происшествия проводится проверка.

6 февраля Истринский суд отправил Алию Галицкую под арест до 3 апреля — по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере .

По версии следствия, в переписке, телефонных разговорах и на личных встречах она угрожала экс-супругу распространением сведений, способных его дискредитировать, а также информации, которая могла причинить существенный вред его интересам. Однако она, как утверждает обвинение, обещала сохранить эти сведения в тайне, если бывший муж заплатит ей $150 млн.

Галицкая и ее супруг расстались в марте 2025 года, у них две дочери — обе имеют гражданства России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суда Калифорнии. При этом банкир утверждает, что женаты они не были: по его словам, Галицкая — мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе.