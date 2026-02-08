Бывшая жена банкира Галицкого покончила с собой после ареста
Алия Галицкая, бывшая жена банкира, одного из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners, бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого, покончила с собой после ареста по делу о вымогательстве $150 млн у экс-супруга. Изначально утверждалось, что женщину нашли мертвой в следственном изоляторе, однако ФСИН опровергла эту информацию: как подчеркнули в ведомстве, Галицкая в СИЗО не поступала, пишет Газета.RU.
Впоследствии правозащитница и член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила, что тело Галицкой обнаружили в изоляторе временного содержания в Истре.
«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — написала Меркачева в Telegram.
В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что 7 февраля в ИВС было обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, по факту происшествия проводится проверка.
6 февраля Истринский суд отправил Алию Галицкую под арест до 3 апреля — по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере .
По версии следствия, в переписке, телефонных разговорах и на личных встречах она угрожала экс-супругу распространением сведений, способных его дискредитировать, а также информации, которая могла причинить существенный вред его интересам. Однако она, как утверждает обвинение, обещала сохранить эти сведения в тайне, если бывший муж заплатит ей $150 млн.
Галицкая и ее супруг расстались в марте 2025 года, у них две дочери — обе имеют гражданства России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суда Калифорнии. При этом банкир утверждает, что женаты они не были: по его словам, Галицкая — мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе.
В США законы о браке отличаются от российских. Так как многие пары живут вместе без регистрации. Совместное проживание приравнивается к браку со всеми вытекающими обязательтвовами по разделу имущества и выплате алиментов при расставании. Потому что многие хитрят не хотят регистрировать официально брак чтобы потом супруга не оттяпвла половину бизнеса или денег. Но это часто не срабатывает. Это решаетс через суд достаточно подтверждения от соседей или иных свидетелей.