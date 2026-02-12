В школах предложили ввести курс по работе с нейросетями

В российских школах предлагают ввести отдельный курс или учебный модуль, посвящённый основам работы с нейросетями. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, направив свое обращение министру просвещения Сергею Кравцову, пишет ТАСС.

Как отмечает парламентарий, современные школьники уже активно пользуются нейросетями, но делают это хаотично и не всегда задумываются о рисках — в том числе связанных с цифровой безопасностью. По его мнению, важно сформировать у учеников системное, ответственное и этичное отношение к технологиям искусственного интеллекта.

В своем обращении Свищев просит министерство рассмотреть возможность разработки и поэтапного внедрения в программы основного и среднего общего образования специального модуля либо полноценного предмета, который бы обучал безопасному и осознанному взаимодействию с ИИ-технологиями.

Кроме того, депутат предложил создать открытую рабочую группу с участием представителей Минпросвещения, педагогического сообщества, IT-экспертов, психологов и юристов. Такая команда могла бы проработать содержание курса, формат преподавания и методические подходы. По мнению Свищева, при поддержке министерства новый предмет можно было бы запустить уже в следующем учебном году.

