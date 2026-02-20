В Московской области создадут сеть вытрезвителей при больницах
В Московской области вскоре начнут работать собственные вытрезвители. Соответствующие поправки в закон о здравоохранении приняли депутаты Мособлдумы. Данная инициатива появилась по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пишет "Российская газета".
По статистике, в 2024 году региональные больницы приняли более 10 тысяч нетрезвых граждан, которым в связи с отсутствием медицинских показаний госпитализация не потребовалась. На слушаниях в Мособлдуме замминистра областного здравоохранения Ольга Отдельнова озвучила стоимость услуги вытрезвления - 1461 рубль. С учетом упомянутого потока в текущем году на работу вытрезвителей потребуется около 15 млн рублей из бюджета.
"Закон создает правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не нуждающимся в госпитализации. Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается", - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
В ближайшее время постановление областного правительства определит конкретные медучреждения, которые возьмут на себя эту задачу.
