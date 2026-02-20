В Московской области создадут сеть вытрезвителей при больницах

В Московской области вскоре начнут работать собственные вытрезвители. Соответствующие поправки в закон о здравоохранении приняли депутаты Мособлдумы. Данная инициатива появилась по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пишет "Российская газета".

По статистике, в 2024 году региональные больницы приняли более 10 тысяч нетрезвых граждан, которым в связи с отсутствием медицинских показаний госпитализация не потребовалась. На слушаниях в Мособлдуме замминистра областного здравоохранения Ольга Отдельнова озвучила стоимость услуги вытрезвления - 1461 рубль. С учетом упомянутого потока в текущем году на работу вытрезвителей потребуется около 15 млн рублей из бюджета.

"Закон создает правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не нуждающимся в госпитализации. Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается", - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В ближайшее время постановление областного правительства определит конкретные медучреждения, которые возьмут на себя эту задачу.

  3. 20.02.2026, 18:04
    Гость: сергей-57

    единственно правильное его решение за .... надцать лет гутернаторства.
    но вопрос-- что делать с либерастами, которые пьяны от рождения ??

  4. 20.02.2026, 17:39
    Гость: тоже-врач

    эТО УЖЕ МИНИМУМ ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕЛОЖИТЬ ФУНКЦИИ мвд НА МЕДИКОВ. Предыдущая провалилась, ибо ни прав ментов, ни силовых полномочий, ни финансирования медикам не дали. Похоже, в верхах нашёлся очередной эффективный менеджер, который нашёл гениальный способ "решить" проблему не тратя денег.

  5. 20.02.2026, 17:31
    Гость: Мндаааа...

    На носу очередные, так сказать, "выборы", точнее, шоу с одноимённым названием, вот и изощряются...

Все комментарии (9)
