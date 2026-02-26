В России введут новый ГОСТ на пиво с начала следующего года

09:01 26.02.2026

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый стандарт ГОСТа для пива, пишет ТАСС.

По данным издания новый ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия» придёт на смену документу 2012 года и уточнит, какой продукт вправе называться пивом.

Несмотря на то, что применение ГОСТа остаётся добровольным, производители, которые решат выпускать продукцию с соответствующей маркировкой, должны соблюдать чёткие требования к составу.

Так, по новым правилам, солод должен составлять в напитке не менее 80%, несоложёное сырьё — не более 20%, при этом на сахаросодержащие продукты отводится максимум 2%. Использование добавленного этилового спирта исключается — допускается только естественное брожение. В случае отклонения от этих параметров продукция должна будет называться «пивной напиток».

Новый ГОСТ расширяет перечень солодов. Помимо ячменного и пшеничного, стандарт допускает использование ржаного, гречишного, просяного и овсяного. Это открывает дополнительные возможности для небольших и крафтовых производителей, работающих с альтернативным сырьём.

Впервые в ГОСТе закреплено определение безалкогольного пива. Также разрешены дробные значения плотности сусла, что даёт большую точность при соблюдении рецептуры. Документ вводит и критерии идентификации продукции: соответствие требованиям можно будет подтвердить в аккредитованных лабораториях.

Предполагается, что новый стандарт закрепит методики проверки качества. Если показатели бета-глюканов, полифенолов или белка не будут соответствовать установленным нормам, партия может не поступить в оборот.