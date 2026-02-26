В России введут новый ГОСТ на пиво с начала следующего года

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый стандарт ГОСТа для пива, пишет ТАСС.

По данным издания новый ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия» придёт на смену документу 2012 года и уточнит, какой продукт вправе называться пивом. 

Несмотря на то, что применение ГОСТа остаётся добровольным, производители, которые решат выпускать продукцию с соответствующей маркировкой, должны соблюдать чёткие требования к составу.

Так, по новым правилам, солод должен составлять в напитке не менее 80%, несоложёное сырьё — не более 20%, при этом на сахаросодержащие продукты отводится максимум 2%. Использование добавленного этилового спирта исключается — допускается только естественное брожение. В случае отклонения от этих параметров продукция должна будет называться «пивной напиток».

Новый ГОСТ расширяет перечень солодов. Помимо ячменного и пшеничного, стандарт допускает использование ржаного, гречишного, просяного и овсяного. Это открывает дополнительные возможности для небольших и крафтовых производителей, работающих с альтернативным сырьём.

Впервые в ГОСТе закреплено определение безалкогольного пива. Также разрешены дробные значения плотности сусла, что даёт большую точность при соблюдении рецептуры. Документ вводит и критерии идентификации продукции: соответствие требованиям можно будет подтвердить в аккредитованных лабораториях.

Предполагается, что новый стандарт закрепит методики проверки качества. Если показатели бета-глюканов, полифенолов или белка не будут соответствовать установленным нормам, партия может не поступить в оборот.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2026, 14:23
    Гость: Все эти

    крафтовые и небольшие производители используют иногда рисовый солод. А про него ни слова.

  4. 26.02.2026, 13:34
    Гость: Рус

    У нас и так сплошные ГОСТ-ы и ЗНАК КАЧЕСТВА .Но , пожалуй, все ГОСТ ы прочее соблюдаются только в применяемых добавках .Умудрились даже систему СИ прокачать .Теперь литр -дециметр куб в России величина переменная , как и КГ .Тут уж есть где разгуляться . Уж не говорю о " СДЕЛАНО В РОССИИ" .

  5. 26.02.2026, 12:28
    Гость: Мндаааа...

    Вот это и называется создавать видимость работы, при полном её отсутствии.
    Господья "законотворители" вы что там у себя курите?

Все комментарии (8)
