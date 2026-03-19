Школьникам начальных классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья»

С 1 сентября в российских школах появятся учебные пособия для внеурочного курса «Моя семья», предназначенного для учеников 1–4 классов, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.

По ее словам, курс будет проводиться в формате дополнительного занятия: темы распределены так, что на каждую отводится примерно один месяц. В Минпросвещения РФ подтвердили, что соответствующие учебники уже включены в федеральный перечень, однако сам курс не является обязательным — решение о его введении школы смогут принимать самостоятельно, в том числе с учетом мнения родителей.

Содержание программы будет варьироваться в зависимости от класса. У первоклассников основной темой станет любовь: детям расскажут о роли семьи в формировании личности и отношении к обществу и стране. Во втором классе внимание уделят традиционным духовно-нравственным ценностям, таким как крепкая семья, ценность жизни, любовь к Родине и историческая память.

Для третьеклассников курс сосредоточится на развитии личных качеств и добродетелей, формируемых в семье. В четвертом классе занятия будут посвящены взаимоотношениям между детьми и взрослыми, а также подготовке к подростковому возрасту — с акцентом на важность семьи и умение ценить близких.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2026, 19:33
    Гость: Даёшь улучшение демографиив ближайшие годы! Ура!

    Я так понимаю, что тема «рожать старшекласницам» устарела и учОные мужья из Думы и т. п. организаций ищут пути расширения возрастного ценза (в сторону среднеклассников) для выполнения этой благородной цели (увеличения демографии) с помощью «внеурочных курсов «Моя семья».

  2. 19.03.2026, 19:02
    Гость: Да

    Рано, конечно. Но тут задача - зомбировать вовремя. То есть внушить некий идеал.

    Конечно, выросшие дети вопрос между собой обсудят и поймут, что много детей заводить накладно. Если государство сумеет придуматьь схему увеличивать квартиру в том же доме, чтобы дедушки-бабушки помлгали, тогда другое дело..

    Но хоть кто-то отреагирует.

  3. 19.03.2026, 18:51
    Гость: ха-ха

    Это напоминает один старый анекдот. В институтский аудитории профессор читает лекцию и обещает показать слайды.Профессор:"Есть любовь между мужчиной и женщиной.." Аудитория: "Слайды!Слайды!". Профессор:"Есть любовь между женщиной и женщиной.." Аудитория:"Слайды!Слайды!"Профессор:
    "А есть ещё --любовь к Родине!И вот теперь будут слайды!"

  5. 19.03.2026, 18:19
    Гость: А курсы повышения квалификации будут?

    У нас в СССР было и общество и страна. А что сейчас предполагается под этими понятиями, зачем и почему, остаётся загадкой. Я уж не говорю о том, что о крепких семейных отношениях может поведать только тот, кто их испытал в полной мере, а не по учебникам и т.д. Думаю, что многие даже не догадываются для чего нужна любовь. Оказывается только для реализации мечты. А об этом едва ли кто догадывается. Уж не говоря, что даже нет понимания, что такое мечта, зачем она, как относится к семье и т.д. А всё потому что подход к обучению формальный, а потому практически бесполезный. Хотя то, что на духовные отношения обращено внимание, уже имеет значение.

Все комментарии (18)
Tasnim News Agency, CC BY 4.0
© Official White House Photo by Daniel Torok
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации