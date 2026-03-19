Школьникам начальных классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья»

С 1 сентября в российских школах появятся учебные пособия для внеурочного курса «Моя семья», предназначенного для учеников 1–4 классов, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.

По ее словам, курс будет проводиться в формате дополнительного занятия: темы распределены так, что на каждую отводится примерно один месяц. В Минпросвещения РФ подтвердили, что соответствующие учебники уже включены в федеральный перечень, однако сам курс не является обязательным — решение о его введении школы смогут принимать самостоятельно, в том числе с учетом мнения родителей.

Содержание программы будет варьироваться в зависимости от класса. У первоклассников основной темой станет любовь: детям расскажут о роли семьи в формировании личности и отношении к обществу и стране. Во втором классе внимание уделят традиционным духовно-нравственным ценностям, таким как крепкая семья, ценность жизни, любовь к Родине и историческая память.

Для третьеклассников курс сосредоточится на развитии личных качеств и добродетелей, формируемых в семье. В четвертом классе занятия будут посвящены взаимоотношениям между детьми и взрослыми, а также подготовке к подростковому возрасту — с акцентом на важность семьи и умение ценить близких.